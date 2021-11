UPDATE: "Sunt doar negocieri. Nu sunt trase concluziile", a precizat Florin Cîţu la Palatul Parlamentului, întrebat care ar fi miza unei fuziuni cu PMP.

UPDATE: Președintele PMP, Cristian Diaconescu, neagă fuziunea cu PNL. Președintele PMP, Cristian Diaconescu, a declarat, foarte clar, că ”știrile apărute în spațiul public privind deciziile care ar fi fost luate de PMP privind fuziunea cu PNL, sunt false” arată o postare pe pagina de Facebook a PMP.

UPDATE: Liderii PMP au decis începerea negocierilor cu liberalii. Partidul Mișcarea Populară are aproximativ 2.250 de aleși locali.

Liderii PMP au decis să înceapă negocierile pentru ca formațiunea fondată de Traian Băsescu să fie absorbită de Partidul Național Liberal, transmite și Mediafax. ”Am decis să începem negocierile. Și liberalii sunt de acord, că dacă s-ar opune, o parte din aleșii noștri locali ar migra către Orban”, adaugă sursele citate.

PMP și PNL ar fi stabilit un proces de fuziune, un calendar, iar, în perioada următoare, echipele de negociere vor stabili ce obține PMP din această înțelegere, a anunțat g4media.ro. Traian Băsescu nu ar fi fost implicat în procesul de negociere. PMP are 2300 de consilieri. În Consiliul General al Municipiului București și în sectoare, PMP și PNL se bucură de același număr de consilieri locali. În plus, în urma fuziunii, în PNL ar urma să intre și 50 de primari. Conform sursei citate, PNL ar tatona și o fuziune cu ALDE.

Informația a fost confirmată și pentru DCNews. Sâmbătă ar urma să aibă loc o discuție finală cu PMP.

Diaconescu, părere personală împotriva fuziunii

Recent, Cristian Diaconescu afirma, pentru dcnews.ro, că urmează să înțeleagă exact ce dorește Florin Cîțu de la PMP, însă, părerea acestuia personală era contrară fuziunii.

”Nu am primit oferte pentru a fuziona. Am avut o discuție, într-adevăr, cu domnul Florin Cîțu, în ideea ca la un moment dat să deschidem dialogul. M-am întors la colegii de la partid spunându-le acest lucru și cerându-le aprobarea, pentru că eu sunt obișnuit să lucrez cu mandat. Este o chestiune de responsabilitate până la urmă. Dânșii au votat și am primit mandatul. Vreau acum să înțeleg ce dorește efectiv domnul Cîțu, dacă este o discuție privind aspecte de guvernare sau dacă este o discuție privind o cooperare de partid. Nu s-a pronunțat cuvântul fuziune, repet, nu am mandat de la colegii mei pentru așa ceva. Am și o părere personală, fuziune înseamnă dispariția partidului și nu cred că acest partid, în acest moment, ar trebui să lipsească de pe scena politică. Dar există alte posibilități de cooperare, poate o alianță, poate fi un sprijin, poate fi un pol de dreapta”, declara, recent, liderul PMP, Cristian Diaconescu, pentru DCNews.

