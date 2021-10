Plantele care combat durerile de articulaţii. Cinci remedii naturale

1. Brusturele

Brusturele este un bun antiinflamator natural. Se administrează sub formă de decoct. Se prepară din două linguriţe de rădăcină proaspătă de brusture tocată (sau două linguriţe de rădăcină uscată fărâmiţată) care se pun la fiert timp de zece minute. Se strecoară şi se beau câte trei-patru căni pe zi de decoct călduţ.

2. Inul

Seminţele de in reprezintă una dintre cele mai importante surse de acizi graşi Omega 3, pe care medicii îi recomandă pentru reglarea sistemului imunitar şi pentru combaterea inflamaţiilor din corp, inclusiv a celor din reumatism. Specialiştii în fitoterapie recomandă două linguriţe de seminţe de in pe zi în salate sau două linguriţe de ulei de in.

Vezi și: Ceaiurile care îți curăță plămânii. Remedii naturale cu plante antivirale

Top 5 ceaiuri care te ajută să slăbești. Topesc grăsimea și te scapă de celulită

3. Turmericul

Turmericul este o plantă cu efect de medicament împotriva inflamaţiilor şi durerilor cauzate de reumatism. Poate fi folosit sub formă de condiment în mâncare, dar trebuie asociat cu piper negru şi cu puţin ghimbir pentru efect sporit. De asemenea, specialiştii recomandă suplimentele alimentare pe bază de turmeric, scrie adevarul.ro.

4. Urzica

Uriza ajută la reducerea inflamaţiilor articulare şi, în acelaşi timp, consolidează structura osoasă, datorită mineralelor din compoziţia plantei (calciu, magneziu, siliciu). Pentru efect sporit, urzica poate fi combinată cu alte plante, cum sunt salcia, socul, creţuşca, roiniţa şi mesteacănul. Se prepară un decoct dintr-o lingură de amestec de plante la o cană cu apă, care se fierbe timp de unul-două minute şi apoi se lasă la infuzat încă 10-15 minute. Se beau câte trei căni de ceai pe zi.

5. Cimbrişorul

Specialiştii recomandă baia cu infuzie de cimbrişor. Se folosesc 40-50 de grame (trei linguri şi jumătate) de plantă la un litru de apă clocotită. Se fierbe amestecul zece minute, se strecoară şi apoi se adaugă în apa de baie, care trebuie să aibă o temperatură de 30-35 de grade Celsius.

Vezi și: Ceaiurile care îți curăță sângele de toxine. Sunt ieftine și le găsești în orice plafar!

Ceaiul care-ți curăță stomacul, intestinele și rinichii. Este ieftin și la îndemâna oricui