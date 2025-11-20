€ 5.0889
DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 Pe cine susține Ludovic Orban la Primăria Capitalei?
Data publicării: 21:54 20 Noi 2025

Pe cine susține Ludovic Orban la Primăria Capitalei?
Autor: Alexandra Curtache

Ludovic Orban Inquam Photos / Octav Ganea Ludovic Orban. Inquam Photos / Octav Ganea
 

Ludovic Orban a anunțat la B1 TV că formațiunea sa, Forța Dreptei, va decide în curând pe cine va sprijini în cursa pentru Primăria București, după realizarea unui sondaj intern.

Orban a indicat că opțiunea se va reduce la doi candidați, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, ambii considerați reprezentativi pentru zona de centru-dreapta.

Sondaj intern „pentru decizia corectă”, nu pentru public

Orban a subliniat că Forța Dreptei va comanda un sondaj de opinie, însă acesta nu va fi făcut public. Liderul partidului spune că astfel de instrumente trebuie folosite pentru fundamentarea unor decizii politice corecte, nu pentru manipularea cetățenilor.

„Forța dreptei va lua o decizie cu privire la susținerea unuia sau altuia dintre candidații la capitală. Voi comanda un sondaj de opinie, pentru că nu vreau să mă bazez, pe care nu-l dau publicității, pentru că ăsta a fost felul meu de-a fi. Să știți că, în general, sondajele de opinie sunt utilizate ca instrumente de analiză pentru formarea deciziei politice corecte, nu pentru manipularea cetățenilor. În alte țări rar se dau sondaje manipulatoare, mincinoase și este ciudat cum rămân pe piață, după ce au dat nasol rău de tot, de-a lungul a „N” alegeri, de-a lungul timpului. Dar ele rămân în continuare, că asta e. Partidele dau bani, luau parte din media ca să fie publicate toate sondajele astea mincinoase. Mă întorc, deci facem un sondaj.

Ciucu sau Drulă - singurele opțiuni din „bazinul de centru-dreapta”

Orban a precizat că, în realitate, alegerea finală se va face între doi candidați: Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă.

„E clar că va trebui să alegem între doi candidați, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, care sunt oameni din bazinul de centru dreapta și amândoi reprezintă o garanție a continuității”, a zis Orban.

„Ceva mă face să cred că nu îl veți alege pe Drulă”, a zis Laura Chiriac.

„Sunt rațional. O să susținem candidatul de centru dreapta care are cea mai mare șansă să câștige și care ne oferă garanția că poate să împiedice recapturarea Bucureștiului de caracatița pesedistă”, a răspuns Ludovic Orban.

