Marius Budăi anunță 2 modificări importante în Codul Muncii. Ce spune despre distribuirea voucherelor sociale

Marius Budăi a anunțat două modificări importante la Codul Muncii. Potrivit ministrului Muncii, inițiativa va fi depusă în Parlament în această săptămână. Este vorba de modificări făcute pentru angajați. Acestea prevăd că angajații fi obligați să furnizeze, în scris, mai multe informații decât în prezent despre raporturile de muncă sau să scadă perioada de probă a angajaților. Budăi a mai spus că proiectul va trece de Senat până la sfârșitul sesiunii, apoi și de deputați în sesiunea din septembrie.

„Sunt două directive de transpus in Codul Muncii. Au fost promovate când a deținut șefia Consiliului Uniunii Europene (2019 - n.red.). Am reușit o performanță importantă la nivelul UE. Când am fost președintele Consiliului de miniștri am propus un echilibru între viața profesională și viața personală, e important să lași un părinte să aibă echilibru la muncă și viața privată. Directiva 1152/2019 are drept scop protejarea drepturilor lucrătorilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă și directiva 1158, tot din 2019, prevede echilibrul dintre breasla profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor.

Și a doua - o transparență pentru angajați, care să asigure transparentizarea condițiilor de lucru și o mai bună informare a lucrătorilor asupra condițiilor de lucru ulterioare și a salariului. Înainte de a semna contractul de muncă, angajatul sa stie la ce sa se astepte”, a declarat Marius Budăi, în cadrul emisiunii la "România la Apel" de la Realitatea Plus.

Marius Budăi: Nu putem livra 3 milioane de carduri într-o zi

Marius Budăi a vorbit și despre ultimele măsuri pentru distribuirea voucherelor sociale către români. Legat de livrarea acestora, ministrul a spus că nu este vorba despre o amânare, dar că "prima lună este mai complicată".

„Nu, nu e absolut nicio amânare. (...) Este prima lună când se vor repartiza aceste carduri și când se vor încărca cu sumele de bani și vor fi patru tranșe, nu trei, vor fi lunile iulie, august, octombrie și decembrie. (...) Este prima lună când se împart aceste carduri, când se confectionează. Acțiunea se va derulaa în patru etape, confecționarea, urmează inscripționarea cu datele personale, am si furnizat fotografii cu cardurile, apoi transmiterea cardurilor catre cei care beneficiaza de aceste măsuri de spriijin si ulterior încărcarea cu bani. Cu siguranță pentu peste 3 milioane de cetățeni români”, a explicat ministrul Marius Budăi.

„Nu putem confecționa 3 milioane de carduri într-o zi, nu putem inscripționa 3 milioane într-o zi și nu putem distribui 3 milioane de carduri într-o zi. De aceea prima luna este mai complicată, dar ulterior nu vor fi decât alimentate. Spuneam din luna mai, făcând o analiză, că, dacă vor fi persoane care în iunie nu vor primi aceste carduri si le vor primi începând cu 1, 2, 3 iulie, nu înseamnă că suma aferentă lunii iunie nu va fi pe card. Este exclus așa ceva”, a asigurat Marius Budăi.

Categoriile celor care beneficiază de voucherele sociale nu au fost modificate, a mai anunțat ministrul Muncii, Marius Budăi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News