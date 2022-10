Legea pensiilor, ce se întâmplă cu majorarea. Premier al României: Nu mai putem judeca după acea lege

Suntem într-o situație pe care nimeni nu a putut să o anticipeze acum câțiva ani, în care avem o inflație de aproape 16%, spune Theodor Stolojan. Fostul prim-ministru a explicat, în intervenția de la România TV, că ”Oamenii, într-adevăr, nu mai pot face față scumpirilor și atunci noi nu mai putem conduce după ceea ce prevedea legea, pe care nici pe aia nu am respectat-o, adică să se mărească pensiile cu inflația din anul precedent și jumătate din creșterea salariului mediu pe economie, deci nici acest lucru nu s-a respectat an de an, dar nu mai putem judeca după acea lege. De ce? Pentru că în acest an a intervenit o situație cu totul aparte și atunci Guvernul ar trebui să iasă cât mai repede, cu un punct de vedere foarte clar: cu cât mărește pensiile, ținând seama de inflația din acest an, așa ar trebui și ar trebui să o facă cât mai rapid pentru că situația este grea mai ales pentru pensionari”.

Inflația pe luna septembrie a fost raportată astăzi la 15,9%

”Preţurile de consum în luna septembrie 2022 comparativ cu luna august 2022 au crescut cu 1,3%.

▪ Rata inflaţiei de la începutul anului (septembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 13,1%.

▪ Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2022 comparativ cu luna septembrie 2021 este 15,9%.

▪ Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2021 – septembrie 2022) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2020 – septembrie 2021) este 11,8%” arată anunțul INS.

Pensionarii cer majorarea pensiilor cu 26% din noiembrie

Punctul de pensie de peste 1800 de lei este una dintre solicitările pensionarilor.

Ei au ieșit în stradă, marţi, la Guvern, dar şi la sediile tuturor prefecturilor din ţară.

Pe lista cerinţelor se află: creşterea cu 26% a pensiilor începând cu luna noiembrie a acestui an, majorarea valorii punctului de pensie la 1.840 lei, măsuri de sustenabilitate a bugetului asigurărilor sociale de stat, pe anul 2023 aprobat de Parlament sau modificarea actului normativ privind transferul contribuţiilor de asigurări sociale la administratorii privaţi, astfel încât pentru anul viitor să nu se prevadă nicio sumă, estimându-se astfel 12 miliarde de lei care vor rămâne la bugetul de asigurări sociale pentru creşterea pensiilor.

Guvernul nu are un procent final

UDMR ar vrea o creștere a pensiilor din ianuarie 2023, cu inflația, adică, un procent de aproximativ 15 - 16%, pe când în coaliție pare tot mai sigur un procent de 10%. Legea susține varianta UDMR, respectiv indexarea cu inflația, dar bugetul pe anul următor, în contextul crizelor care au lovit lumea, se pare că nu ar putea susține mai mult de un procent de 10%.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat luni că pensiile vor fi majorate sigur de la 1 ianuarie, iar impactul bugetar pentru o eventuală majorare a acestora cu 10% ar fi de 11 miliarde de lei.



Întrebat, la Palatul Parlamentului, ce înseamnă pentru bugetul de anul viitor majorarea pensiilor, Marius Budăi a spus: ”Impactul ar fi de 11 miliarde de lei pentru o majorare, aşa cum propus în primă fază, cu cel puţin 10%. Este o sumă sustenabilă, identificată din calculele noastre. Discutăm în coaliţie şi luăm decizia finală în termenul cel mai scurt, dar sigur va fi o majorare de la 1 ianuarie, aşa cum a precizat şi preşedintele PSD Marcel Ciolacu şi premierul Nicolae Ciucă”.



Ministrul a adăugat că atunci când a fost făcută propunerea ca pensiile să crească cu cel puţin 10% a fost identificată şi sursa bugetară.



”Când am făcut această propunere, am identificat şi sursa. Ne-am bazat pe cifre foarte clare, pe cifre care sunt postate pe site-ul Comisiei Naţionale de Prognoză, pe site-ul Institutului Naţional de Statistică, pe execuţia bugetară din cadrul Ministerului de Finanţe”, a menţionat el, conform Agerpres.

