Jurații de la Chefi la cuțite, la un pas de blocaj, în timpul filmărilor: "E ceva imposibil! E de Doamne ferește". Andreea Bălan le decide "soarta"

A șaptea ediție Chefi la cuțite din sezonul 12 a fost una cu noroc pentru Cătălin Scărlătescu: juratul a câștigat prima amuletă, la o întrecere la care s-a gătit italienește, iar cel de-al patrulea competitor a fost Patrizia Paglieri. Deși proba părea că i se potrivește mănușă Patriziei, degustătorul Cosmin Natanticu a fost cucerit de porția de paste gătită de Chef Scărlătescu, înmânându-i astfel o amuletă cu un avantaj important:

„Poți da imunitate unuia dintre concurenții tăi, în caz că echipa ta intră la proba individuală”.

"Seamănă cu trenulețul groazei!”

Lucrurile se complică la amuletă în această seară. Provocarea Irinei va împinge limitele creative ale Chefilor în bucătărie, testul serii ducând la niște improvizații nebănuite, în condiții critice.

„Seamănă cu trenulețul groazei. E de Doamne ferește ce se ascunde acolo.”, a exclamat Cătălin Scărlătescu la începutul probei.

„E ceva imposibil”, a fost reacția lui Florin Dumitrescu, în vreme ce al patrulea competitor, Chef Orlando Zaharia a comentat despre presiunea testului: „Dacă nu ești foarte stabil emoțional, te blochezi total”.

Despre ce este vorba telespectatorii vor afla în această seară. Cu o asemenea probă, tabloul este completat de un degustător care să complice și mai tare lucrurile: Andreea Bălan va da verdictul la întrecerea pentru amuletă din această seară.

Preparatele, asezonate cu povești emoționante

În platoul preselecțiilor, preparatele vin asezonate cu povești emoționante. Unul dintre concurenți, Horia Manea, le dezvăluie Chefilor traseul său profesional sinuos: a absolvit Facultatea de Teatru, dar a ales să deschidă o pizzerie, care a funcționat ca un business de familie până la venirea pandemiei... când Horia a pierdut tot.

„Anul trecut am avut o perioadă foarte grea, pentru că am închis pizzeria. M-am dus în cap. Am pierdut absolut tot. Criza Covidului și-a spus cuvântul. Așa că a trebuit s-o iau de la zero și să mă angajez... ca pizzer. După vreo trei-patru săptămâni, mă ocupam deja de trei secții în acel local”, a povestit Horia, care apoi a ajuns să deschidă un laborator de cofetărie.

„Am trecut prin cele mai grele luni din viața mea. Bunicii mele eu îi spuneam mamă. Eu pentru ea eram și copil, și nepot. Legătura noastră a fost foarte puternică. Atunci când bunica și-a descoperit cancerul la plămâni, soția mea, Ana, era gravidă în șase luni. Și cu cât Ana se apropia de termen să nască, cu atât starea bunicii mele se agrava. Înainte cu o săptămână ca Ana să nască, bunica a spus să stau liniștit, că nu va pleca până nu va naște soția mea. Și așa a fost: la cinci zile după ce Ana a născut, bunica s-a stins. Atunci am luat caietul de prăjituri pe care mi-l lăsase ea și am început să fac obsesiv rețete de acolo. Ajungeam seara acasă și lucram cu caietul în față până pe la două noaptea, când efectiv eram stors de energie.”, a povestit Horia, care acum este pastry chef.

Chefii vor primi vizita unui mare campion: Mihai Leu

Tot în această seară, Chefii vor primi vizita unui mare campion: Mihai Leu intră în bucătăria Chefi la cuțite pentru a le pregăti un platou apetisant juraților.

„Am emoții mai mari ca la un meci de box.”, a declarat Mihai Leu.

Cum va decurge întâlnirea sa cu Chefii, cine va câștiga amuleta și ce verdicte se vor da în platoul preselecțiilor telespectatorii vor afla în această seară, în ediția show-ului culinar difuzată la Antena 1 și în AntenaPLAY de la 20:30.

