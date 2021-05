"Altceva m-a uimit la dumnealui. A comentat pe Facebook unui coleg de la tineret PMP, de la Sectorul 4, care pusese postarea şi făcuse şi o glumă despre asta. A comentat aşa, şi citez: 'Acest clip, făcut poştă de domnul Chirica', apropo, eu nu înţeleg expresia asta, 'e de pe vremea când nu ştiam că voi fi politician'.

Adică eu la 5, 7, 15 ani, trebuia să mă gândesc că dacă mă fac politician, medic, profesor, sau ce mă voi face eu, am de făcut A, B, C în viaţa asta. Ce înseamnă această gândire? Că dacă aş fi ştiut că dacă voi fi politician, făceam sau nu făceam anumite lucruri. Vă daţi seama ce gândire defectă e asta? Putea să îşi asume, să spună că a fost acolo, că aşa e el, vesel de felul lui, că aşa e în tinereţe. Nu ştiu dacă trebuie să îşi ceară scuze, nu văd de ce l-am critica pentru asta, nu cred că e ceva greşit. Dar să vii şi să spui că nu ştiai că vei fi politician... Adică ţi-ai fi programat altfel tot ce făceai? E fake ce faci azi, sunt lucruri pe care nu le faci pentru că eşti politician? Asta mă deranjează la ei!

Publicul lor sub nicio formă nu s-a supărat. Atunci ce treabă aveai cu publicul altora?", a declarat Ioana Constantin la DC NEWS TV.

Filip Havârneanu, în centrul unui scandal după un clip "scurs" pe internet

Havârneanu îl acuză pe Mihai Chirica că ar sta în spatele acestui filmuleț. În imagini, se vede cum actualul demnitar dansează și arată spre o altă persoană, despre care spune că este Dumnezeu. Filmarea a ajuns acum pe Internet.

"Sunt de acum patru ani și un pic, 5 ani, eram la Untold, nu eram în politică, nu știam că voi urmă această carieră, m-am dus la festival, m-am distrat, asta nu modifică cu nimic ceea ce fac în Parlament, inițiativele pe care le am. Am băut alcool, dacă asta e un lucru ilegal, primul care nu a băut la un festival să arunce prima piatră. Ceea ce ar trebui să vă îngrijoreze este mașinăria lui Chirica de manipulare, felul cum atacă și faptul că în loc să conducă un oraș pierdut, își ocupă timpul cu mine. Cred că ar trebui toți să analizeze sursa informației și să nu empatizeze cu un primar dublu inculpat, analfabet funcțional care numără cu greu pe degete.", a scris Havârneanu în mediul online.", a reacționat deputatul Filip Havârneanu la Realitatea Plus.

VEZI Chirica, acuzat că a ”scurs” filmarea cu Havârneanu, de la USR PLUS, spune: Consumul de droguri trebuie evitat/ SCANDAL URIAȘ la Iași!