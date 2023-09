Îl mai susține PNL pe Nicușor Dan. Ce spune Nicolae Ciucă

'Filiala PNL București trebuie să stabilească! Ei vor decide ce se întâmplă în continuare! Atât timp cât la filiala PNL București nu există o conducere statornică, pentru că discutăm de o conducere interimară, dar când vom avea toate elementele de conducere vom lua și o decizie. În perioada imediat următoare, nu am discutat când anume, se vor face alegeri la PNL București pentru că avem nevoie să funcționăm așa cum trebuie în perspectiva alegerilor viitoare.', a declarat Nicolae Ciucă, luni, după ședința a BPN PNL.

Vezi și - Ieșirea PNL de la guvernare. Ce a zis Nicolae Ciucă

„O să vă răspund foarte simplu. Votul de astăzi, privind aprobarea angajării răspunderii, este cel care confirmă decizia de asumare a responsabilității Partidului Național Liberal pentru continuarea guvernării, pentru asigurarea stabilității politice a țării. Ca atare, faptul că am discutat, faptul că discutăm, faptul că sunt dezbateri în interiorul partidului arată că suntem un partid viu, un partid care are subiecte pe care le pune pe masă, le prezintă, fiecare are argumente. Asta nu înseamnă că la final nu avem o abordare care are în spate o decizie, iar pe decizia respectivă se aliniază întreg partidul”, a declarat Nicolae Ciucă, luni, la finalul votului PNL privind angajarea răspunderii de către guvernul de coaliție condus de Marcel Ciolacu. Vezi continuarea aici!

PNL a votat asumarea răspunderii pe măsurile fiscale ale Guvernului Ciolacu

Liderii PNL au votat cu majoritate că sunt de acord cu asumarea răspunderii guvernului Ciolacu pentru pachetul de măsuri fiscale.

În pofida nemulțumirilor liberalilor, pentru asumare au votat aproximativ 50 de lideri din Biroul Politic Național (BPN), împotrivă au votat 4, alți 3 s-au abținut, anunță Antena 3 CNN.

Cristian Buican (Vâlcea), Hubert Thuma (Ilfov) și Robert Sighiartău (Bistrița) au votat împotrivă. Adrian Cozma (PNL Satu Mare), Alexandru Muraru (PNL Iași) s-au abținut.

Liderii PNL s-au întrunit luni, 4 septembrie, în cadrul Biroului Permanent Național (BPN) să voteze dacă susțin sau nu asumarea răspunderii guvernului Ciolacu pe măsurile fiscale.

În cursul zilei de luni, de la ora 17.00, va avea loc o ședință a coaliției, precum și o întâlnire între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, având ca temă principală măsurile fiscale.

Amintim faptul că, în ședința de duminică, principalele critici au fost la adresa președintelui Nicolae Ciucă, însă și a ministrului de Finanțe, Marcel Boloș. Numeroși liberali le-au reproșat că ar fi subordonat partidul PSD-ului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News