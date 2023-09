Ieșirea PNL de la guvernare. Nicolae Ciucă, precizări

„O să vă răspund foarte simplu. Votul de astăzi, privind aprobarea angajării răspunderii, este cel care confirmă decizia de asumare a responsabilității Partidului Național Liberal pentru continuarea guvernării, pentru asigurarea stabilității politice a țării. Ca atare, faptul că am discutat, faptul că discutăm, faptul că sunt dezbateri în interiorul partidului arată că suntem un partid viu, un partid care are subiecte pe care le pune pe masă, le prezintă, fiecare are argumente. Asta nu înseamnă că la final nu avem o abordare care are în spate o decizie, iar pe decizia respectivă se aliniază întreg partidul”, a declarat Nicolae Ciucă, luni, la finalul votului PNL privind angajarea răspunderii de către guvernul de coaliție condus de Marcel Ciolacu.

Referitor la măsura asumării răspunderii, Nicolae Ciucă a declarat:

„Subiectul care este de interes major pentru toată lumea este acela al angajării răspunderii guvernamentale pe măsurile de reducere a cheltuielilor și măsurile fiscale. Am avut discuții la nivelul PNL și am prezentat cât se poate de clar care sunt elementele fundamentale pe acre PNL le-a susținut și continuă să le susțină pentru angajarea acestei răspunderi.

Sunt trei elemente fundamentale:reducerea cheltuielilor bugetare, reducerea evaziunii fiscale și măsurile fiscale. Partidul Național Liberal a susținut și continuă să susțină menținerea cotei unice de impozitare, va continua să suțină întreprinzătorii privați”

Voturile Biroului Politic Național (BPN) al PNL

Pentru asumare au votat aproximativ 50 de lideri din Biroul Politic Național (BPN), împotrivă au votat 4, alți 3 s-au abținut.

Cristian Buican (Vâlcea), Hubert Thuma (Ilfov) și Robert Sighiartău (Bistrița) au votat împotrivă. Adrian Cozma (PNL Satu Mare), Alexandru Muraru (PNL Iași) s-au abținut.

Mai mult, în ședința de duminică, principalele critici au fost la adresa președintelui Nicolae Ciucă, dar și a ministrului de Finanțe, Marcel Boloș. Numeroși liberali le-au reproșat că ar fi subordonat partidul PSD-ului.

Senatul şi Camera Deputaţilor încep, luni, a doua sesiune parlamentară ordinară a anului.

Cele două Camere ale Parlamentului au fost convocate luni, de la ora 16,00, în şedinţe de plen separate, de conducerile Senatului şi, respectiv, Camerei Deputaţilor. Şedinţele Birourile permanente, în vechea componenţă, se vor desfăşura înaintea lucrărilor în plen, la Camera Deputaţilor fiind programată la ora 13,30, iar la Senat - la ora 9,00.

