"Nu mă consider o voce bună". Cum a ajuns Mihai Morar la Radio și întâlnirea cu Daniel Buzdugan: "Eu eram alt om"

"Nu mi-a zis nimeni că am o voce faină. Nici în ziua de astăzi nu mă consider o voce bună de radio, dar, pe de altă parte, dacă te uiți și la artiștii mari care au rămas în mintea oamenilor, aceștia nu sunt cei care au avut neapărat cele mai strălucite voci. Nu, sunt artiștii care au avut și talent, dar au muncit peste talentul lor.

Sigur că am avut și eu momentele mele de căutare - am vrut să mă duc la Liceul militar, nu m-a lăsat mama, am vrut să mă duc la Liceul sportiv, nu m-a lăsat mama… Dar bine că nu m-a lăsat, pentru că alea erau niște voci din exterior care-mi spuneau asta, nu era vocea mea. Mamă, ce cool e, ca băiat al anilor 1990, să te faci fotbalist sau să fii militar. Aș fi fost un fotbalist ratat sau un militar depresiv, cu siguranță, pentru că nu mi se potriveau lucrurile astea.

Singurul lucru în care eu am găsit cu adevărat libertatea a fost exprimarea asta în scris, în vorbit. Niciodată n-am fost atât de bucuros profesional – personal am fost, sigur, când s-au născut copiii – ca atunci când eram copil și mi-am văzut pentru prima dată semnătura în ziarul local", a povestit Mihai Morar, într-un interviu pentru viva.ro.

"Am stat mai mult cu Buzdugan decât am stat cu ai mei acasă"

Mihai Morar a vorbit și despre întâlnirea cu Daniel Buzdugan care, practic, i-a marcat cariera în radio.

"Eu cred că viața ne dă niște întâlniri cărora foarte mulți dintre noi le dăm cu piciorul. Pentru că spunem: "Da, dar ce fac eu acum e mult mai important sau "Dacă nu aleg calea asta, lasă că o să am o șansă și la anul." Cred că întâlnirea cu Daniel pentru mine a fost exact întâlnirea asta pe care mi-a dat-o viața. Și nu pentru că am fost eu deștept, răsărit, ci pentru că asta îmi doream să fac. Și el își dorea să facă același lucru. (...) Eu eram alt om când m-am întâlnit cu Daniel, Daniel era alt om față de cel cu care am făcut emisiunea astăzi. Dar am știut să prețuim întâlnirea asta pe care ne-a dat-o viața, să nu-i dăm cu piciorul, pentru că nu știu dacă am fi avut și alta. (...) Stâlpul carierei mele este emisiunea asta pe care o fac cu Daniel.

Jumătate din viața pe care am trăit-o până acum am trăit-o în ecosistemul ăsta - Buzdugan și Morar. Am stat mai mult cu Buzdugan, dacă vrei, decât am stat cu ai mei acasă. Acasă am stat 18 ani, cu Daniel, iată, împlinim 19 ani. Deci, totul e să ai grijă la relația asta, că e ca o mașină veche. Mie de-aia îmi plac mașinile vechi - în primul rând că spun o poveste și-n al doilea rând că te-nvață să ai grijă de lucrurile cu adevărat valoroase. Așa am făcut și în relația asta cu Daniel și nu ne-am uitat niciodată în urmă, nu ne-am uitat niciodată în curtea altuia. Fiecare și-a văzut de viața lui și a adus viața lui în emisiunea asta fără urme de invidie", a mai spus Mihai Morar.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News