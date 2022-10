Halloweenul în Mexic sau ”Dia de los Muertes”. Mirela Vescan: Machiajele sunt duse într-o zonă veselă. Ei speră să-și întâlnească strămoșii

”În Mexic, machiajele sunt duse într-o zonă veselă, colorată. Ei speră ca în noaptea de Halloween să se întâlnească cu strămoșii lor și au o abordare foarte veselă, cântecele lor sunt foarte vesele, au altare, pun fotografiile strămoșilor lor - e foarte important să nu iți uiți străbunii. Poate că nu tot anul te-ai gândit la ei, dar în noaptea aia trebuie să o faci, să le oferi mâncarea preferată”, a declarat Mirela Vescan, make-up artist.

Referitor la machiajul colorat care se poartă în seara de Halloween în Mexic, Mirela Vescan a făcut trimitere la portul tradițional al mexicanilor:

”Gândiți-vă la ia lor tradițională, care este veselă, înflorată, cu buline, cu contraste, cu flori vii. Adică ei au un spirit foarte vesel, iar sărbătoarea asta Dia de los muertes este foarte frumoasă la ei”,.

Vezi mai multe sfaturi pentru machiajul de Halloween, în materialul video de mai jos:

