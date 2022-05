Guvernul Ciucă, noi decizii privind pachetul 'Sprijin pentru România'

'În cadrul şedinţei de guvern de astăzi vom continua să luăm decizii, decizii care se referă la pachetul 'Sprijin pentru România'. Am înţeles de la domnul ministru de Finanţe că deja a fost aprobat primul pachet de finanţare pentru susţinerea investiţiilor de peste un milion de euro - este vorba de un pachet care acoperă 92 de domenii de activitate. Lucrăm împreună cu Ministerul Fondurilor Europene să finalizăm până vineri celelalte documente, în care asigurăm cadrul legislativ şi cadrul de reglementare pentru celelalte măsuri.', a spus Ciucă.

'Ca atare, vom mai avea o şedinţă de guvern vineri, o şedinţă de guvern excepţională, să aprobăm acest cadru şi, de asemenea, încă una la începutul săptămânii viitoare, luni, astfel încât să putem să asigurăm pachetul de măsuri cu decizii concrete, reglementate şi ele să poată să fie puse în aplicare la timp, aşa cum ne-am asumat', a afirmat Nicolae Ciucă la începutul şedinţei.

Mai mulţi tineri au fost invitaţi să participe la şedinţa de Guvern de miercuri, pentru a marca Ziua Tineretului (2 mai) şi Anul European al Tineretului, prim-ministrul Nicolae Ciucă subliniind că astfel de întâlniri vor avea loc periodic.

Premierul le-a cerut tinerilor prezenţi la reuniunea guvernamentală, elevi, studenţi, dar şi absolvenţi, să transmită propuneri care să fie transpuse în decizii la nivelul Executivului.

'Am fost de acord cu propunerea doamnei ministru Gabriela Firea atunci când am discutat ce facem de Ziua Tinerilor pe 2 mai şi am agreat ca, dincolo de mesajele şi activităţile care au fost dedicate acestei zile, să organizăm o şedinţă de Guvern la care să fie invitaţi tineri. (...) Pe de o parte, am avut ziua de 2 Mai în atenţie, pe de altă parte, anul 2022 este Anul Tineretului şi la nivelul Guvernului am convenit ca focusul să fie dedicat tinerilor. Deschidem uşa sălii de şedinţă a Guvernului pentru tineri, deschidem uşa clădirii Guvernului pentru ca tinerii să aibă acces cât mai des şi cât mai mult la activităţile pe care noi le planificăm şi le desfăşurăm', a afirmat Ciucă, la începutul şedinţei Executivului. Vezi continuarea aici!

