Data actualizării: | Data publicării:

Fruct care susține sănătatea intestinală, recunoscut oficial. Ce mesaj va apărea pe ambalaje

Autor: Andrei Itu | Categorie: Lifestyle
Foto: Pixabay, de Alicia Harper
Foto: Pixabay, de Alicia Harper

Un fruct a obținut o certificare de sănătate recunoscută oficial de Uniunea Europeană.

Este vorba despre kiwi. Mai mult, de acum înainte, pe ambalaje va apărea acest mesaj: "consumul de kiwi verde contribuie la funcția intestinală normală prin creșterea frecvenței scaunelor". Condiția este ca porția zilnică să fie de cel puțin 200 de grame, respecitv aproape două fructe de kiwi. 

Alternativ, unele reclame preferă o formulă mai blândă: "kiwi contribuie la sănătatea intestinală prin promovarea unui tranzit intestinal zilnic".

Studiile care stau la bază

Mai multe studii au confirmat aceste beneficii a kiwi-ului. De acum în magazinele care comercializează kiwi, companiile vor fi autorizate să însoțească fructul cu mesaje publicitar, precum "bun pentru regularitatea intestinală/Tranzit intestinal normal".

Potrivit reglementărilor europene, această mențiune poate fi folosită doar pentru fructele de kiwi verzi proaspete vândute ca atare sau, cel puțin, curățate și/sau feliate cu minimum 200 g de pulpă de kiwi, pentru că efectul benefic se obține cu un consum zilnic de 200 g de pulpă, adică două kiwi.

Cum se obține certificarea

Este mai ușor pentru ingrediente individuale, precum vitaminele să obțină astfel de certificări. Reclamele la alimente puteau acum ceva timp să facă afirmații fără discernământ, ce ducea la inducerea în eroare a consumatorilor, dacă nu chiar la înșelarea acestora.

Acum, regulile sunt foarte stricte. De obicei, procesul începe cu o solicitare depusă de o companie sau o asociație de producători ce menționează datele științifice justificative și informații despre aliment sau nutrient.

Apoi, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) evaluează dovezile științifice ce susțin afirmația: produsul alimentar trebuie să fie bine definit și caracterizat. De asemenea, trebuie să existe o relație cauză-efect demonstrată. Mai mult, efectul benefic trebuie să fie măsurabil.

Dacă EFSA emite un aviz pozitiv, Comisia Europeană hotărăște dacă autorizează demersul, după consultarea statelor membre.

Compania care a propus autorizarea

Cererea pentru recunoașterea kiwi a fost depusă în anul 2018 de compania neozeelandeză Zespri, cel mai mare distribuitor de kiwi din lume. Compania a propus autorizarea mesajului "consumul regulat de kiwi verde contribuie la menținerea unei defecații normale". Firma a depus nouăsprezece articole științifice: optsprezece studii de intervenție și o analiză sistematică.

Concluzia EFSA a indicat că efectul kiwi-ului verde cu privire la tranzitul intestinal normal nu este mai mare decât cel așteptat din conținutul său de fibre alimentare, respectiv 2 kiwi oferă aproximativ 6 gramer. Beneficiul este dovedit, dar nu aparţine exclusiv acestui fruct. Astfel, alți producători ar putea să depună cereri pentru alte alimente similare.

Notă de precauție

A fost adăugată și o notă de precauție: kiwi nu ar trebui folosit ca medicament, pentru a compensa obiceiurile alimentare nesănătoase. Dacă avem o dietă bogată în alimente ultra-procesate și săracă în alimente pe bază de plante, consumul câtorva kiwi ar putea ajuta dacă suntem constipați, însă nu va rezolva toate problemele pe care o dietă nesănătoasă le-ar putea cauza pe termen lung, scrie Corriere de la Serra 

VEZI ȘI - Top sfaturi ca să eviți balonarea

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Fruct care susține sănătatea intestinală, recunoscut oficial. Ce mesaj va apărea pe ambalaje
11 sep 2025, 15:52
LOTO. Report de peste 5,63 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 11 septembrie, 2025
11 sep 2025, 13:49
Ingredientul din pâine care găurește betonul. Chef Florin Dumitrescu: Fii atent la asta dacă vrei să nu mai mănânci pâine niciodată!
11 sep 2025, 10:40
Insulă preferată de români, lovită de inundații: Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața
11 sep 2025, 10:36
Horoscop 11 septembrie 2025. Zodia care va avea o zi foarte romantică
11 sep 2025, 07:04
Proprietățile surprinzătoare ale mierii pe care sigur nu le știai
11 sep 2025, 03:34
ParintiSiPitici.ro
Copii cu trei părinți, „un miracol al științei”: Medicii britanici au reușit să oprească transmiterea bolilor ereditare grave de la mamă la copil
11 sep 2025, 11:00
Sezonul bostanilor a început în România: 3 rețete delicioase care te cuceresc
10 sep 2025, 19:56
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii septembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
10 sep 2025, 20:34
Cine este Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu
10 sep 2025, 19:08
Cum să scapi de zgârieturile de pe mașină fără să mergi la service
10 sep 2025, 19:11
Horoscop 10 septembrie 2025. O zodie va primi reproșuri de la cei dragi
10 sep 2025, 08:34
Gutuie coaptă cu nuci și miere - rețeta simplă care umple casa de parfum și amintiri
09 sep 2025, 22:57
Toamnă cu lecții pentru Pești, Taur, Scorpion. Vești mai bune pentru Rac
09 sep 2025, 22:05
Horoscop 9 septembrie 2025. Orgoliu inflamat pentru o zodie
09 sep 2025, 08:36
Cum să-ți cureți grătarul ars fără chimicale scumpe. Trucuri testate
09 sep 2025, 04:09
Paella valenciană - rețeta spaniolă care colorează masa și cucerește papilele gustative
08 sep 2025, 23:12
Gabriela Oțil, copleșită de emoții în prima zi de grădiniță a fiului ei: „Chiar plâng”
08 sep 2025, 22:05
Horoscop 2026. Cele două zodii care vor avea un an de neuitat!
08 sep 2025, 21:30
Cum să scapi de petele de ciment de pe geamuri fără să le zgârii
08 sep 2025, 19:36
Actor de la Hollywood, impresionat de litoralul românesc. ”Noul meu loc favorit. Iubesc românii”
08 sep 2025, 09:50
Horoscop 8 septembrie 2025. Efectele eclipsei continuă pentru o zodie
08 sep 2025, 07:22
Horoscop săptămânal. Vești bune și rele pentru Gemeni, Fecioară, Pești și Balanță. Stres în plus pentru Berbec
07 sep 2025, 20:31
Horoscop 7 septembrie 2025. Eclipsa de Lună vizează o zodie
07 sep 2025, 08:54
LOTO. Report de peste 5,40 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 7 septembrie, 2025
07 sep 2025, 08:12
Eclipsă de Lună și Lună Plină în Pești, în 7 septembrie: Mare atenție pentru nativii Fecioară și Pești. Evenimente care NU sunt întâmplătoare
06 sep 2025, 17:26
Horoscop 6 septembrie 2025. O zodie va fi înconjurată de haos
06 sep 2025, 08:57
Amendă de 1.000 de euro în Grecia pentru un gest aparent banal, pe care-l fac mulți turiști
05 sep 2025, 21:02
Sezon de vară slab în 2025. Cât au scăzut sosirile în unitățile de cazare în luna iulie, comparativ cu anul trecut
05 sep 2025, 17:42
Sezonul vinetelor: rețete simple și diferite pentru a profita la maximum de acest ingredient
05 sep 2025, 14:56
Secretele unei livezi bogate. De ce fertilizarea de toamnă face diferența
05 sep 2025, 09:45
Horoscop 5 septembrie 2025. Berbec, Rac, Balanță și Capricorn, pregătiți-vă de o zi tensionată!
05 sep 2025, 07:37
Lucruri mai puțin știute despre Giorgio Armani
04 sep 2025, 23:53
Weekend complicat pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
05 sep 2025, 19:55
Horoscop 5 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
04 sep 2025, 21:06
Last minute în Egipt: cea mai frumoasă experiență pe care o poți trăi la început de toamnă
04 sep 2025, 17:06
De ce se înfundă chiuveta? Ce nu trebuie să arunci niciodată pe țeavă
04 sep 2025, 15:21
Irina și Răzvan Fodor, 15 ani de căsnicie sărbătoriți cu o întâmplare neașteptată în Elveția: „Vrei să-l împușc?”
04 sep 2025, 15:35
Horoscop 4 septembrie 2025. O zodie trebuie să fie discretă
04 sep 2025, 07:40
Horoscopul toamnei. Previziuni pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
03 sep 2025, 19:03
Cum să dublezi durata de viață a bateriei iPhone-ului cu doar câteva setări
03 sep 2025, 14:36
Vacanță de vis în Italia pentru Mira: „Acest hotel este pe locul doi în lume, dar pentru mine este numărul unu”
03 sep 2025, 13:25
Concertul Angelei Gheorghiu, anulat: Am aflat cu mare dezamăgire
03 sep 2025, 11:52
Horoscopul toamnei. Previziuni pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
03 sep 2025, 18:30
Horoscop 3 septembrie 2025. O zodie va face compromisuri pe plan financiar
03 sep 2025, 08:31
De ce apar furnicile în casă și cum să le alungi fără substanțe toxice
02 sep 2025, 14:50
Chifteluțe de pui la cuptor: rețeta dietetică, gustoasă și sănătoasă pe care o vei adora
02 sep 2025, 13:38
Unde își petrece vacanța Gabriela Cristea: „Eu și Tavi ne-am simțit ca doi proaspăt căsătoriți”
02 sep 2025, 09:42
Horoscop 2 septembrie 2025. O zodie se va lăsa influențată de zvonuri sau bârfe
02 sep 2025, 08:14
Eclipsa totală de Lună. Cele patru zodii afectate
01 sep 2025, 20:43
Paste cu roșii proaspete: un preparat simplu care te face să te simți ca în vacanță
01 sep 2025, 15:23
Liviu Vârciu și soția sa, Anda, au avut parte de emoții mari în aeroport după vacanța din Amsterdam
01 sep 2025, 11:31
Cele mai noi știri
acum 5 minute
Alegerile din Moldova pot decide viitorul Europei: 28 septembrie, zi decisivă
acum 6 minute
Poliția caută lunetistul care l-a ucis pe Charlie Kirk în Utah
acum 11 minute
Care este relația România - SUA. Nicușor Dan, noi detalii despre vizita pe care ar urma să o facă peste ocean
acum 19 minute
Nicușor Dan anunță o evaluare temeinică a șefilor parchetelor
acum 23 de minute
Cele mai bogate țări din UE, întâlnire secretă la Viena. Polonia, liderul taberei adverse / Poziția Comisiei Europene față de negocieri
acum 30 de minute
UE a virat un nou miliard de euro către Ucraina. Cu cât a fost sprijinită țara de la începutul invaziei ruse
acum 36 de minute
PSD lansează programul economic al toamnei. Partidul promite peste 120.000 de noi locuri de muncă
acum 39 de minute
Haos pe cerul Europei: Ryanair avertizează că dronele rusești vor afecta ani de zile călătoriile
Cele mai citite știri
pe 10 Septembrie 2025
Un ciclon mătură Europa cu furtuni și vijelii. Joi ajunge în România, în toată țara. Anunț din vârful ANM
acum 5 ore 30 minute
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
pe 10 Septembrie 2025
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
pe 10 Septembrie 2025
Cine este Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu
pe 10 Septembrie 2025
Mișcarea „Blocăm totul” produce haos în Franța: „Macron, demisia!”/ Încăierări cu forțele de ordine, autobuze în flăcări, șosele blocate. Intervine și fondatorul Telegram
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel