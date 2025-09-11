Fruct care susține sănătatea intestinală, recunoscut oficial. Ce mesaj va apărea pe ambalaje

Este vorba despre kiwi. Mai mult, de acum înainte, pe ambalaje va apărea acest mesaj: "consumul de kiwi verde contribuie la funcția intestinală normală prin creșterea frecvenței scaunelor". Condiția este ca porția zilnică să fie de cel puțin 200 de grame, respecitv aproape două fructe de kiwi.

Alternativ, unele reclame preferă o formulă mai blândă: "kiwi contribuie la sănătatea intestinală prin promovarea unui tranzit intestinal zilnic".

Studiile care stau la bază

Mai multe studii au confirmat aceste beneficii a kiwi-ului. De acum în magazinele care comercializează kiwi, companiile vor fi autorizate să însoțească fructul cu mesaje publicitar, precum "bun pentru regularitatea intestinală/Tranzit intestinal normal".

Potrivit reglementărilor europene, această mențiune poate fi folosită doar pentru fructele de kiwi verzi proaspete vândute ca atare sau, cel puțin, curățate și/sau feliate cu minimum 200 g de pulpă de kiwi, pentru că efectul benefic se obține cu un consum zilnic de 200 g de pulpă, adică două kiwi.

Cum se obține certificarea

Este mai ușor pentru ingrediente individuale, precum vitaminele să obțină astfel de certificări. Reclamele la alimente puteau acum ceva timp să facă afirmații fără discernământ, ce ducea la inducerea în eroare a consumatorilor, dacă nu chiar la înșelarea acestora.

Acum, regulile sunt foarte stricte. De obicei, procesul începe cu o solicitare depusă de o companie sau o asociație de producători ce menționează datele științifice justificative și informații despre aliment sau nutrient.

Apoi, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) evaluează dovezile științifice ce susțin afirmația: produsul alimentar trebuie să fie bine definit și caracterizat. De asemenea, trebuie să existe o relație cauză-efect demonstrată. Mai mult, efectul benefic trebuie să fie măsurabil.

Dacă EFSA emite un aviz pozitiv, Comisia Europeană hotărăște dacă autorizează demersul, după consultarea statelor membre.

Compania care a propus autorizarea

Cererea pentru recunoașterea kiwi a fost depusă în anul 2018 de compania neozeelandeză Zespri, cel mai mare distribuitor de kiwi din lume. Compania a propus autorizarea mesajului "consumul regulat de kiwi verde contribuie la menținerea unei defecații normale". Firma a depus nouăsprezece articole științifice: optsprezece studii de intervenție și o analiză sistematică.

Concluzia EFSA a indicat că efectul kiwi-ului verde cu privire la tranzitul intestinal normal nu este mai mare decât cel așteptat din conținutul său de fibre alimentare, respectiv 2 kiwi oferă aproximativ 6 gramer. Beneficiul este dovedit, dar nu aparţine exclusiv acestui fruct. Astfel, alți producători ar putea să depună cereri pentru alte alimente similare.

Notă de precauție

A fost adăugată și o notă de precauție: kiwi nu ar trebui folosit ca medicament, pentru a compensa obiceiurile alimentare nesănătoase. Dacă avem o dietă bogată în alimente ultra-procesate și săracă în alimente pe bază de plante, consumul câtorva kiwi ar putea ajuta dacă suntem constipați, însă nu va rezolva toate problemele pe care o dietă nesănătoasă le-ar putea cauza pe termen lung, scrie Corriere de la Serra

