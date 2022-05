Foștii colegi de pupitru ai lui Mihai Bendeac, Delia și Cheloo revin pentru ”răzbunare”

Al patrulea jurat va ieși la atac, duminică, la iUmor. Foștii colegi de pupitru ai lui Mihai Bendeac, Delia și Cheloo revin în platoul emisiunii pentru a spune lucrurilor pe nume. Monica Bîrlădeanu, Mihai Petre și Florin Dumitrescu sunt doar câțiva dintre jurații surpriză care se întorc la iUmor, dar de această dată la pupitrul roast-ului.

„Într-o oarecare măsură îmi voi lua revanșa pentru roast-urile pe care le-am primit”, a spus Monica Bîrlădeanu, completând: „Nu am venit să roast-uiesc juriul, ci experiența mea la iUmor pentru că mi s-a părut un subiect pe seama căruia aș putea glumi”.

Mihai Petre, juratul surpriză al ediției opt, a revenit cu mare plăcere la iUmor: „Mă bucur să revin la iUmor. Surprinzător sau nu, chiar m-am simțit excelent aici”. Referitor la roast-ul pe care fostul jurat surpriză l-a pregătit pentru ediția specială, acesta a declarat: „E primul roast pe care îl fac”.

Un alt roast așteptat este cel al lui Florin Dumitrescu. Fostul jurat a venit la filmare însoțit de chefii Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu. „Nu m-aș fi așteptat vreodată ca toată echipa Chefi la Cuțite să ia parte la acest moment”, a declarat Cheloo, surprins de susținătorii veniți împreună cu chef Florin Dumitrescu.

Revenirea juraților surpriză ai sezonului 12 și roast-urile acide pregătite de aceștia pot fi urmărite într-o ediție specială iUmor, duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Cea mai nouă emisiune de la Antena 1, „România are Roast”

Din 11 mai, cei mai cunoscuți stand-upperi ai momentului, Micutzu (Cosmin Nedelcu), Cosmin Natanticu, Maria Popovici, Mincu, Cristi Popesco, Dan Frînculescu, Cătălin Bordea, Teodora Nedelcu, Radu Bucălae, Nelu Cortea și Teo Ioniță vor fi la Antena 1. Emisiunea România are Roast, prezentată de Micutzu, își va face debutul pe micile ecrane începând de miercuri, 11 mai, de la ora 20:30. Echipele Pârșii circumspecți și Marmotele vesele se vor confrunta într-o luptă spectaculoasă de roast și stand-up ce are ca miză România, premiul de 10.000 de Lei al fiecărei ediții și titlul de cei mai buni stand-upperi ai României. „Formatul este foarte antrenant pentru noi. Avem parte de probe destul de solicitante și roast-uri bazate exclusiv pe regiunile vizitate prin țară. Până acum pot spune că cel mai greu mi-a fost să scriu despre Oltenia pentru că am încercat să fac ca stereotipurile din acea regiune să nu li se para jignitoare”, a declarat căpitanul echipei Marmotele vesele, Cătălin Bordea.

De partea cealaltă a baricadei, Cosmin Natanticu, căpitanul Pârșilor circumspecție, de dezvăluit: „Echipa noastră este foarte unită, competitivă și ascultătoare, ca niște pârși adevărați. Nu cred că mi s-a părut nimic greu pentru că atunci când faci ce-ți place, nimic nu pare complicat, dar pot spune că a fost mai dificil să scriu despre zona Banatului pentru că nu am avut de ce să mă leg pentru a face roast”.

