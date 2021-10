Drulă, către Răzvan Dumitrescu: O să mă faceți să reacționez emoțional! Cîțu, credință ca la poker

"Aici, o să mă faceţi să reacţionez un pic emoţional. Nu există iresponsabilitate mai mare decât cea demonstrată de Florin Cîțu pe tema asta şi ştiu asta pentru că am asistat la discuţii - începând de la discuții interne şi nu am să le detaliez.... Un scepticism din ăsta şi o credință ca la poker! Omul pare că face poker cu multe teme. "Nu vine, domnule, valul patru" - parafrazez, dar a spus-o public. Există vreo 3-4 declaraţii. Sunt declaraţiile publice. Îmi aduc aminte discuţii cu ministrul Mihăilă, care propunea anumite soluţii şi vorbea despre un potenţial val patru, în iunie, iulie şi avea un scepticism din ăsta foarte mare: "Lasă, nu, fără să discutăm despre lucrul ăsta, că nu se va întâmpla". Iresponsabilitate mai mare... Are un efect şi asupra campaniei de vaccinare. Florin Cîțu a spus: "Valul patru, şi dacă va fi, va fi ceva foarte mic". Dincolo de asta, vaccinarea şi toată zona de pandemie au fost mutate de la Ministerul Sănătăţii. (...) Nici măcar campania de comunicare nu au lăsat-o acolo. Avea ideea asta să bagi politicienii în față", a spus Cătălin Drulă, la DCNews TV.

"Lipsă de colegialitate"

Și Ionuț Moșteanu a comentat acuzațiile venite din partea lui Florin Cîțu la adresa USR, acesta dând vina pe conducerea Ministerului Sănătății că nu a pregătit valul patru.

"Aceste acuze dovedesc o lipsă de colegialitate, ca să nu zic mai mult. Dânsul a fost premier şi ştie că cel puţin Ioana Mihăilă, în vara asta, i-a cerut de nenumărate ori bani pentru mediicamente de COVID. S-a tot amânat rectificarea foarte mult. Nu a primit bani şi nici atunci nu avea suficienţi bani cât ceruse la Ministerul Sănătăţii pentru că banii s-au dus în toamna asta la Fondul de Rezervă. Domnul Cîțu a dat un miliard către primari ca să îşi achite datoriile de la Congres, voturile de la Congres, însă pentru medicamente nu s-au găsit bani. Vedem că, zilele astea, dă din Fondul de Rezervă câte zece milioane, câte opt milioane ca să se achite medicamentele. Asta trebuia făcut când i-a cerut Ioana Mihăilă, la începutul verii, să pregătească stocurile de medicamente", a spus Ionuț Moșteanu la DCNews.

