Politica

Daniel Băluță anunță investiții de peste 5 miliarde de euro în Sectorul 4, din fonduri europene
Data actualizării: 13:00 13 Noi 2025 | Data publicării: 12:29 13 Noi 2025

Daniel Băluță anunță investiții de peste 5 miliarde de euro în Sectorul 4, din fonduri europene
Autor: Dana Mihai

Daniela Baluta Foto: Agerpres
 

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a vorbit pe pagina sa de Facebook despre fondurile europene atrase în comunitate.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a vorbit pe pagina sa de Facebook despre fondurile europene atrase în comunitate și despre investițiile realizate în infrastructură și spații de agrement, menționând că peste 5 miliarde de euro au fost aduși în Sectorul 4 prin proiecte finanțate din bani europeni.

Investiții europene majore în Sectorul 4

„5 miliarde de euro, bani europeni, aduși într-o comunitate din România, este ceva despre care niciunul dintre competitorii mei politici nu are cum să vorbească, asta este realitatea.

În tot ce am făcut, am fost extrem de preocupat să identific cât mai multe modalități de petrecere plăcută a timpului liber.

Am realizat un loc unic în București, cu multe terenuri de baschet și fotbal. Sunt bucuros că, în fiecare weekend și în vacanțe, toate terenurile sunt pline, copiii, dar nu numai ei, sunt foarte fericiți că au astfel de facilități.

În spatele meu se află o girație amenajată special, unde sunt arborate toate steagurile Uniunii Europene. Am avut oportunitatea să ne dezvoltăm, o oportunitate de care are nevoie întregul București.

5 miliarde de euro au venit aici, în Sectorul 4, o parte au fost deja folosiți, iar cealaltă parte urmează să fie implementată prin proiectul de metrou al Magistralei M4, Gara de Nord - Gara Progresul”, a spus Daniel Băluță.

Daniel Băluță
alegeri locare bucuresti 2025
daniel baluta candidat
