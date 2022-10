Cum îţi poţi verifica sănătatea într-un minut, cu ajutorul unei linguri

Dacă nu ai mereu la îndemână timpul necesar pentru a face o vizită la medic pentru un control de rutină, îți punem la îndemână o modalitate simplă și la îndemâna oricui prin care îți poți verifica în orice moment starea de sănătate. Această metodă nu este costisitoare și te poți folosi de lucruri pe care le găsești la îndemână în bucătăria ta. Astfel, ai nevoie doar de o lingură de metal și de o pungă transparentă de alimente.

Tot ceea ce trebuie să faci este să iei lingura și să răzuiești cu ea la suprafața limbii și a obrajilor, acoperind-o abundent cu saliva ta. După ce ai terminat cu această operațiune, trebuie să introduci lingura în punga transparentă din plastic și să o plasezi sub o lumină puternică fie sub cea a soarelui, fie sub o sursă de lumină artificială, de la un bec pe care îl ai în preajmă. După ce ai realizat acest procedeu, trebuie să aștepți un minut, iar apoi să începi să examinezi cu atenție ceea ce se regăsește la suprafața lingurii.

Dacă lingura este curată și nu se regăsesc niciun fel de pete sau mirosuri neplăcute pe suprafața ei, înseamnă că nu ai probleme de sănătate la nivelul organelor interne, ne informează Snopes.

Dacă există un miros neplăcut, acest lucru poate indica mai multe probleme:

Dacă mirosul este puternic, de putred, asta poate însemna că ai probleme la nivelul plămânilor sau stomacului.

Dacă mirosul este dulce, asta îți poate indica un început de diabet.

Dacă mirosul amintește de cel al amoniacului, atunci înseamnă că ai putea avea probleme la nivelul rinichilor.

Dacă, în schimb, regăsești pete la suprafața lingurii, acestea pot semnaliza alte probleme cu sănătatea organelor interne:

Petele albe sau galbene, dense, pot indica o disfuncție la nivelul glandei tiroide.

Petele mov ți-ar putea indica dezvoltare bronșitei, o circulație sanguină proastă sau un nivel crescut al colesterolului.

Petele albe înseamnă, de cele mai multe ori, că ai de-a face cu o infecție respiratorie.

Petele portocalii ar putea semnaliza o boală la nivelul rinichilor.

Deși această metodă poate fi eficientă și la îndemâna oricui, mai ales pentru că nu este deloc costisitoare, trebuie să țineți cont de faptul că aceasta nu ține în niciun fel locul unui control medical specializat, care este necesar măcar o dată pe an, pentru a-ți afla starea de sănătate.

