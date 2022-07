Cosmin Seleși: Nu-mi permit să mă duc la mare la noi! Nu suport, sunt banii pe care eu îi muncesc

„Nu-mi permit să mă duc la mare la noi! Dacă îți permiți, nu suport ca în momentul în care… Eu, dacă comand un mușchi de vită sau o tochitură să zicem și e rece, înnebunesc. Ți-o aduce și după o oră, e și rece, se și supără că ai comandat tochitură sau ciorbă de burtă. Se supără pe tine, te și taxează, costă vreo 6 euro o ciorbă, atâta e. Și, atunci, nu suport, sunt banii pe care eu îi muncesc. De ce să îți plătesc ție? Cresc prețurile de pe 15 iulie la noi pe litoral și o cameră la trei stele e 300 de euro, asta fără masă. Eu înțeleg. Nu am nimic cu cei de pe litoral, funcționează. Bravo lor!”, a spus Cosmin Seleși în cadrul emisiunii „Vorbește lumea” de la ProTV.

Mai mult, vedeta a mărturisit că a călătorit în Grecia cu mașina electrică, iar drumul l-a costat foarte puțin, după spusele sale: „M-a costat dus-întors 64 de euro. Eu am la drum lung 300 de kilometri autonomie, mers normal, că eu nu merg tare cu copiii.”

Cabral a fost invitat în platoul emisiunii „Vorbește lumea” de la ProTV, iar Adela Popescu l-a „luat la rost”, pentru că prezentatorul nu a putut să ajungă la botezul lui Adrian. Evenimentul a avut loc chiar în ziua în care Cabral a luat startul la o cursă importantă.

„Prietenia noastră durează de când? Acest domn nu a venit la botezul nostru pentru că a avut o treabă. (...) Am zis, băi, ce om! Și când colo el era pe podium!”, a spus Adela Popescu. Pentru cei care nu știu, Cabral este pasionat de motoare și cai putere și chiar are licență de pilot de raliu. La prima etapă a campionatului național de Time Attack pe circuitul de la Adâncata, Cabral a participat la clasa Super Sport, ca pilot al echipei Bad Petunia, iar la final a urcat pe podium. Îndrăgitul prezentator a obținut locul 3.

Mașina cu care concurează Cabral are 300 de cai putere. Întrebat dacă soția sa are emoții când pleacă la curse, Cabral a glumit: „Nu e stresată soția, că am asigurare de viață.”

Și Cabral și Andreea Ibacka și-au botezat recent băiețelul, pe micuțul Tiago. Adela Popescu, care s-a numărat printre invitați, a vorbit despre incidentul de la petrecerea lui Tiago. „A fost foarte frumos la botez, fără glumă. Când am ajuns noi la botez, în fața casei domnului aici prezent, erau trei mașini de pompieri și o salvare. Și ieșea fumul ca nebunul. Mă gândeam ce se întâmplă?”, a povestit Adela Popescu.

„Vecinii au vrut să facă un grătar și s-a întâmplat acolo ceva și a luat foc o butelie. A fost cu explozie. Norocul a fost că vecinul a fost pe fază, și-a dat seama că va escalada rapid și a scos lumea din casă. Eu am sunat la 112 de vreo cinci sau șase ori. (…) Pompierii au venit în vreo cinci minute”, a povestit Cabral în cadrul emisiunii.

