CNA: Data la care începe campania electorală pentru alegerile locale

Pentru alegerile locale parțiale din decembrie, campania electorală pe posturile de radio și de televiziune începe pe data de 22 noiembrie, potrivit unei decizii adoptate, marți, de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA).

Perioada campaniei electorale: 22 noiembrie - 6 decembrie

„Reflectarea campaniei electorale în audiovizual începe sâmbătă, 22 noiembrie 2025, și se încheie în ziua de sâmbătă, 6 decembrie 2025, ora 7:00”, prevede decizia CNA privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie.

Condiții de desfășurare a emisiunilor în campanie

Conform acestei decizii, în timpul campaniei electorale, programele politice ale candidaților, opiniile și mesajele cu conținut electoral pot fi prezentate numai în următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral: emisiuni informative (de luni până duminică), emisiuni electorale (de luni până vineri), de dezbatere electorală (de luni până duminică).

Serviciile de video-text, datorită specificului lor, nu pot difuza acest tip de emisiuni.

Radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiții echitabile în ceea ce privește libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor și echidistanța.

În perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni produse, realizate sau moderate de candidați și de reprezentanți declarați ai competitorilor electorali.

Potrivit deciziei, emisiunile informative se supun obligației de obiectivitate, echitate și de informare corectă a publicului. În cadrul acestor emisiuni, prezentarea activităților de campanie va fi realizată exclusiv de către radiodifuzori. 'Este interzisă difuzarea de materiale în legătură cu activitățile de campanie, realizate sau puse la dispoziția radiodifuzorilor de către competitorii electorali, precum și difuzarea de interviuri acordate de către candidați sau reprezentanți ai competitorilor electorali', stipulează documentul.

Candidații care dețin funcții publice pot apărea în emisiunile informative numai în probleme legate de exercitarea funcției lor; în aceste situații radiodifuzorii au obligația să asigure echidistanța și pluralismul de opinii.

Difuzarea unor informații privind sistemul electoral și tehnica votării care nu corespund realității este interzisă.

Reguli pentru emisiuni electorale și dezbateri

În cadrul emisiunilor electorale și de dezbateri electorale este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naționale ale României ori ale altui stat.

Radiodifuzorii privați pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale și de dezbateri electorale. Spoturile publicitare electorale se difuzează în calupuri separate și marcate ca atare, în cadrul emisiunii electorale, în spațiul alocat unui competitor electoral neputând fi inserate spoturi electorale ale altor competitori electorali.

Conținutul spoturilor electorale trebuie să respecte următoarele cerințe: să nu pună în pericol ordinea constituțională, ordinea publică, siguranța persoanelor și a bunurilor; să nu facă afirmații care pot aduce atingere demnității umane sau moralei publice; să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naționalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.

În cazul emisiunilor electorale și de dezbateri electorale ale serviciilor publice de radio și televiziune pot fi difuzate și spoturi electorale, cu încadrare în timpii de antenă acordați competitorilor electorali.

La finalul calupurilor de spoturi publicitare electorale vor fi inserate spoturi de interes public, cu caracter informativ, privind legislația electorală, puse la dispoziție de către Ministerul Afacerilor Interne și Autoritatea Electorală Permanentă, cu acordul CNA.

Restricții cu 24 de ore înainte și în ziua votului

Începând cu 24 de ore înainte de începerea votării și până la încheierea votării sunt interzise: prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă; difuzarea de spoturi de publicitate electorală; invitarea sau prezentarea candidaților și/sau a reprezentanților competitorilor electorali în emisiunile și programele posturilor de radio și de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 76 alin. (4) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (În preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în program, imediat după emisiunea informativă de seară, un spațiu de emisie pentru difuzarea rectificărilor și a replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie). Totodată sunt interzise comentariile privind desfășurarea campaniei, precum și cele privind candidații și competitorii electorali.

În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieșirea de la urne înainte de încheierea votării, comentarii referitoare la competitorii electorali, înainte de încheierea votării; îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.

Decizia CNA intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Candidații pentru Primăria București se pot înscrie până pe 17 noiembrie

Candidații care doresc să intre în cursa electorală din 7 decembrie pentru a ocupa funcția de primar în 12 localități din 10 județe se pot înscrie la birourile electorale până pe 17 noiembrie.

Pe 22 noiembrie începe campania electorală, care se termină pe 6 decembrie, ora 7:00. Pe 23 noiembrie, candidaturile rămân definitive, potrivit Agerpres.