DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 Ciprian Ciucu sprijină proiectul „Berzei 21”: Cum vor fi transformate fostele hale REBU - VIDEO
Data actualizării: 20:43 14 Noi 2025 | Data publicării: 20:31 14 Noi 2025

Ciprian Ciucu sprijină proiectul „Berzei 21”: Cum vor fi transformate fostele hale REBU - VIDEO
Autor: Irina Constantin

ciprian ciucu si arhitectul Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, și arhitecta Tamina Lolev. Foto: captură video TikTok
 

Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, susține transformarea halelor REBU într-un hub pentru industriile creative.

Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, și-a exprimat sprijinul pentru proiectul „Berzei 21”, care propune transformarea fostelor hale REBU din zona Berzei într-un hub pentru industriile creative. Într-un videoclip realizat alături de arhitecta Tamina Lolev, postat pe pagina sa de TikTok, Ciucu discută despre potențialul acestei inițiative și despre importanța valorificării clădirilor industriale aflate în prezent într-o stare de subutilizare.

@ciprianciucus6 Un primar bun nu trebuie să aibă un ego creator hiperbolizat, ci trebuie doar să formeze cadrul în care industriile creative să se manifeste și proiectele lor să devină realitatea noastră, a tuturor. #Bucuresti #ciprianciucu #PentruBucurești #ciucu #bucurestiulpuslapunct ♬ original sound - Ciprian Ciucu

Arhitecta a explicat ce presupune, de fapt, reconversia unui teren deținut de Primăria Capitalei într-un centru cu funcțiuni mixte, destinat profesioniștilor din arhitectură, inginerie, arte vizuale și design, dar și organizațiilor civice.

„Propunem un mix de funcțiuni pentru industriile creative, pentru susținerea și stimularea acestora și pentru consolidarea societății civile. Vom regăsi aici ateliere și studiouri din zona de arhitectură, inginerie, artă și toate tipurile de design”, a explicat Tamina Lolev.

Ciprian Ciucu: Îmi place foarte mult proiectul Berzei 21

Ciprian Ciucu a subliniat soliditatea proiectului și perspectiva sa realistă de implementare.

„Îmi place foarte mult proiectul Berzei 21. Cred că este un proiect gândit realist și cred că va veni momentul să îl facem”, a spus el.

„Berzei 21” face parte dintr-o serie de inițiative de reconversie urbană care urmăresc recuperarea spațiilor industriale abandonate și integrarea lor în viața culturală și comunitară a Bucureștiului, punând accent pe creativitate, colaborare și dezvoltare urbană sustenabilă.

