Cine i-a închis contul de Facebook Dianei Șoșoacă. Christian Ciocan: Niște lamentați lamentabili. Nu ajungem nicăieri

Senatorul Diana Șoșoacă s-a ales cu contul de Facebook blocat după ce ar fi jignit o femeie.

„Mi s-a spus că am fost blocată pentru că i-am spus unei doamne că are o față de râd și curcile pe care le crește, având în vedere că dânsa mă înjurase inimaginabil pe Facebook. Am reclamat-o, eu reclam toate postările care sunt cu un limbaj colocvial. Toate răspunsurile Facebook spun că nu încalcă standardele comunității. Inclusiv injurii inimaginabile, nici măcar pe stadion nu auzi așa ceva, iar Facebook le consideră ca fiind în standardele comunității”, a declarat Diana Şoşoacă.

VEZI ŞI Diana Șoșoacă, cenzurată pe Facebook

Christian Ciocan spune că nu Facebook i-a închis contul Dianei Şoşoacă

"Am văzut că o doamnă care ocupă mai toate televizoarele, în toate modurile, pe numele ei Şoşoacă Diana, spune că i-a fost închis contul de pe reţeaua de socializare administrată de Facebook. Vreau să spun ceva. E o chestiune personală, dar care are legătură cu toată activitatea mea, şi publică, şi în alte zone. Pagina mea de Facebook a funcţionat mai bine de zece ani. Aveam milioane de vizualizări. Într-un mod absolut inexplicabil, în urmă cu vreo doi ani, pagina mea a fost închisă, dar nu de Facebook.

Deşi se spune că Facebook închide pagini, eu vă spun că nu e aşa. Când am fost în SUA am avut posibilitatea să cunosc foarte multe lucruri, am fost chiar şi la cartierul general al Facebook. Revenind, nu Facebook închide pagini, e o falsă impresie. Facebook nu stă să urmărească miliarde de pagini de socializare pe toate continentele şi în toate ţările. Nici nu există un program care să algoritmeze şi să verifice pe cineva. Este absurd!

Pagina mea putea funcţiona în continuare. Dintr-o dată, ea a fost închisă. Paginile sunt închise pe teritoriile statelor în care locuiesc anumite persoane de cu totul altcineva decât Facebook", a spus Christian Ciocan pentru DC NEWS.

Întrebat cine închide paginile, Christian Ciocan a râs şi a spus doar că "întrebarea este foarte bună".

"Să încetăm să ne lamentăm"

"Dacă ne tot lamentăm, cum facem de 30 de ani, nu ajungem nicăieri. Suntem responsabili pentru generaţiile care urmează. Thomas Jefferson a spus că oamenii sunt făcuţi egali, liberi şi au dreptul la căutarea fericirii. Ori, noi stăm şi spunem că m-a închis Facebook. Rulăm ca în povestea drobului de sare, că Facebook încalcă drepturile oamenilor. E absurd să crezi că Zuckerberg stă şi se uită la petiţiile din România, făcute pentru că au fost închise conturi. Nu Zuckerberg, nu Facebook, nu SUA interzic dreptul la libera exprimare.

Dacă nu vom încerca să schimbăm lumea, suntem nişte lamentaţi lamentabili. Să încetăm să ne lamentăm", a mai spus Christian Ciocan.

*Acest articol reprezintă o opinie