Diana Șoșoacă, cenzurată pe Facebook

Întrebată la România TV de când are contul de Facebook blocat, Șoșoacă a răspuns: „De dimineață. Mă uitam că numai eu și cu domnul președinte al Statelor Unite, Trump, mai suntem blocați pentru atitudinile noastre. În schimb, în noi se dă într-un hal fără de hal”. De menționat este că 30 de zile va dura interdicția de a mai posta pe Facebook.

„Mi s-a spus că am fost blocată pentru că i-am spus unei doamne că are o față de râd și curcile pe care le crește, având în vedere că dânsa mă înjurase inimaginabil pe Facebook. Am reclamat-o, eu reclam toate postările care sunt cu un limbaj colocvial. Toate răspunsurile Facebook spun că nu încalcă standardele comunității. Inclusiv injurii inimaginabile, nici măcar pe stadion nu auzi așa ceva, iar Facebook le consideră ca fiind în standardele comunității”, a mai spus Șoșoacă.

Ce urmează să facă demnitara

„Eu o să vorbesc cu colegul meu, domnul avocat Chitic, și o să fac ce a făcut și el, o să dau în judecată Facebook. Știu că Uniunea Europeană, prin doamna Ursula von der Leyen, a condamnat cenzurarea de către aceste site-uri de socializare a politicienilor, nu ai voie să faci acest lucru, dar Facebook probabil că este condus în spate de neomarxiști și globaliști, așa că avem răspunsul”, a mai spus avocatul devenit senator.

După ce prezentatoarea televiziunii i-a reamintit că Șoșoacă s-a mai ales cu microfonul tăiat în Parlament, aceasta a întrebat-o cum va mai ține legătura cu urmăritorii săi. „O să folosesc contul de socializare al soțului meu și, probabil, o să-mi mai fac două-trei conturi de socializare cu diverse nume de pe care o să pot să vorbesc cu toți susținătorii mei care sunt pe site-urile de socializare. Evident, eu mă întâlnesc la cabinet cu oamenii, mă întâlnesc pe stradă, mă sună la telefon, nicio problemă. Eu nu mă opresc. Dacă cineva crede că mă va opri din lupta mea pentru aflarea adevărului și pentru renașterea României, nu. Așa mai mult mă ambiționează, să aibă mare grijă cu mine că nu merge așa”, a încheiat ea.