Chirieac: Întâlnirea Biden-Putin, în favoarea preşedintelui rus. Experţii au decis întâlnirea

”Nu am așteptări prea mari. Nu va fi, în opinia mea, un punct de cotitură această întâlnire. Din capul locului, faptul că președintele american a hotărât să se întâlnească atât de repede este în favoarea lui Vladimir Putin. De ce? Președintele american a ales să aibă loc această întâlnire într-o manieră unică, nu sub umbrela unui summit internațional. De exemplu, președintele Joe Biden s-a văzut cu Recep Tayyip Erdoğan în marja reuniunii NATO. Foarte important, președintele Recep Tayyip Erdoğan am înțeles că ar vrea să revină către Statele Unite, știți că e o legătură extraordinară acum între Turcia și Rusia, fapt care îngrijorează foarte mult aliații americani de la Marea Neagră, inclusiv România. Acum l-a pus la același nivel cu Statele Unite. Statele Unite are acum în spate o economie funcțională, o democrație avansată, un mod de viață pe care ni-l dorim în lumea liberă. Rusia are o forță militară de temut. O diplomație foarte performantă, nemaipomenit de performantă, dar o economie mică mititică. O economie reală mică mititică, ținând seama de statutul de super putere pe care și-l dorește Rusia.

Care este interesul SUA?

Cred că experții americani au decis această întâlnire, că nu se face nimic de acest fel fără o analiză puternică, pentru ca Statele Unite să transmită un mesaj Chinei. Întâlnirea are loc la Geneva, între SUA și Rusia, dar Statele Unite privesc deja pe deasupra Rusiei către China. Cred că acesta a fost și firul roșu la G7. G7 când s-a format reprezenta aproape 100% din economia mondială. Acum mai reprezintă 40% pentru că acum China e pe locul doi în lume din punct de vedere al produsului intern brut și mai sunt țările brix, care de asemenea reprezintă un proces important în economia mondială, vorbim de Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud și cred că din cauza aceasta, Joe Biden a făcut acest efort al întâlnirii cu Putin. Faptul că nu are loc o declarație comună înseamnă că așteptările nu sunt mari din niciun fel de parte”, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac la ”Sinteza Zilei”.

Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, se întâlnesc pe 16 iunie la Geneva, în Elveția.

CITEȘTE ȘI: Biden-Putin, întâlnire. Chirieac: Am înţeles mesajul preşedintelui SUA. Este o chestiune fundamentală

Acest articol reprezintă o opinie.