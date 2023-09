Ce are special un "supervârstnic" și ce poți face ca să devii și tu unul

Conceptul de „supervârstnic“ se referă la persoanele cu vârste de peste 80 de ani care reușesc să-și mențină abilitățile cognitive la nivelul celor mai tinere. Acești indivizi continuă să învețe constant lucruri noi și să se angajeze în activități intelectuale și sociale. Cu toate acestea, întrebarea este dacă pentru a deveni un supervârstnic este necesar să te naști cu anumite gene sau poți să depui efort și să faci anumite lucruri pentru a atinge acest statut?

„Când am împlinit 70 de ani, aveam deja 10 ani de când, deși eram o persoană activă – făceam turnee de promovare a cărților mele și participam la evenimente, petreceam mai mult timp stând pe scaun și mâncând pe fugă. Forma mea fizică era groaznică. Mă dureau teribil spatele și amândoi genunchii și aveam 16 kilograme peste greutatea optimă. Și pe deasupra, mă trezeam în fiecare dimineață total vlăguit de energie“, povestește, pentru Healthline.com, James Owen, autorul cărții „Just Move: A New Approach to Fitness after 50“ (Mișcă-te: O nouă abordare a fitnessului după 50 de ani) și al celui mai nou documentar al său „SuperAgers: Getting Old, Living Young“ (Supervârstnicii: îmbătrânesc trăind tânăr).

Însă după ce a citit o statistică cum că, odată ajuns la 70 de ani, omul mai are șanse să trăiască încă cel puțin 15 ani, James a căzut pe gânduri și și-a spus: „Dacă arăt și mă simt astfel acum, la 70 de ani, cum va fi la 85 de ani?“ Astfel, și-a stabilit un obiectiv pe termen lung la vârsta de 70 de ani: să-și îmbunătățească forma fizică, indiferent de eforturile necesare pentru acest lucru. „Am început să fac plimbări zilnice și, treptat, am adăugat exerciții fizice tot mai intense. La vârsta de 75 de ani, am descoperit, în sfârșit, atletul din mine, generând o transformare semnificativă, atât din punct de vedere fizic, cât și mental. Acest lucru mi-a insuflat încredere că pot face față oricăror provocări ale vieții.“

Cât de mult ajută integramele și plimbările în aer liber

Înaintarea în vârstă vine cu ajustări progresive ale abilităților fizice și psihologice, inclusiv ale memoriei pentru evenimente și informații noi. Cu toate acestea, aceste schimbări nu duc la dizabilități cognitive sau funcționale care să afecteze activitățile zilnice obișnuite ale vârstnicului sănătos. Prin implicarea în activități benefice și menținerea unei rutine active fizice și intelectuale, vârstnicul poate rămâne alert și funcțional.

- continuarea activității intelectuale, fie profesionale, fie găsirea de modalități de antrenare a creierului (rebus, integrame, sudoku etc.)

- activități fizice – sport susținut (înot, excursii, programe de kinetoterapie de întreținere)

- adoptarea unei diete sănătoase și protectoare a organismului,fără fumat,fară consum de alcool în cantități mari și nesănătos (da pentru un pahar cu vin roșu – 50 ml ocazional)

- socializare și angrenare în activități de grup (participare la spectacole, diverse activități sportive pentru vârstnici, achiziții de informații noi).

Este important ca schimbarea concepției despre îmbătrânire să înceapă înainte de pensionare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News