€ 5.0846
|
$ 4.3948
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0846
|
$ 4.3948
 
DCNews Stiri Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, și-a depus dosarul de candidatură
Data publicării: 13:26 12 Noi 2025

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, și-a depus dosarul de candidatură
Autor: Dana Mihai

Catalin Drula Sursa: Agerpres
 

Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Municipiului București, și-a depus astăzi dosarul de candidatură la Biroul Electoral al Municipiului București.

Pentru înscrierea în cursa electorală au fost depuse peste 30.000 de semnături.

La depunerea candidaturii, Cătălin Drulă a fost însoțit de președintele USR, Dominic Fritz, de parlamentari USR, precum și de membri și simpatizanți ai partidului, care au contribuit activ la strângerea semnăturilor în toate sectoarele Capitalei.

„Le mulțumesc tuturor bucureștenilor care au semnat pentru o alternativă onestă și competentă pentru orașul nostru. Bucureștiul are nevoie de un primar care lucrează pentru oameni, nu pentru rețele de interese. Împreună putem reconstrui încrederea și putem merge pe drumul onest început de Nicușor Dan”, a declarat Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei.

La rândul său, Dominic Fritz, președintele USR, a afirmat: „Cătălin Drulă este omul potrivit pentru a repune Bucureștiului pe direcția corectă, una a seriozității, a competenței și a transparenței. Această campanie este despre a reconstrui încrederea oamenilor într-o administrație corectă”.

Principala prioritate a lui Cătălin Drulă este aplicarea referendumului inițiat de Nicușor Dan, astfel încât Bucureștiul să aibă un buget corect și resurse reale pentru proiecte mari de infrastructură. Cu experiența sa de fost ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă își propune să facă ordine în trafic, să modernizeze transportul public și să asigure mobilitate urbană eficientă și sigură pentru toți bucureștenii.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

catalin drula
alegeri locale bucuresti 2025
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
La Opera Comică pentru Copii ninge din noiembrie, la Târgul „Poveste de Crăciun”!
Publicat acum 41 minute
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, și-a depus dosarul de candidatură
Publicat acum 48 minute
Nicuşor Dan, anunț despre cadrele militare care îndeplinesc condiţiile de pensionare
Publicat acum 54 minute
Florin Barbu aduce vești bune fermierilor români. Ce vor putea cumpăra cu fonduri europene
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Pe cine dorește Nicușor Dan primar la București? Președintele a dat răspunsul
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Noi 2025
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 10 Noi 2025
Fiică de primar, răsfățată cu un Mercedes de lux și petrecere cu maneliști. "Am o singură fetiță, înțelegeți?"
Publicat pe 10 Noi 2025
De cine depinde soarta lui Bolojan, de fapt. Analiza lui Chirieac
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close