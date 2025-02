Călin Georgescu, către polițistul care l-a ridicat: Uitați-vă bine în ochii mei! Sigur ați fost la școală?  / video

CITEȘTE ȘI - Călin Georgescu, ridicat din trafic cu mandat. Bogdan Chirieac, analiza unui moment "foarte sensibil": Felul în care a fost tratat mi se pare de neacceptat

El a fost ridicat in baza unui mandat de arestare de aducere emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de către polițiști, în timp ce se deplasa către sediul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

Deși Călin Georgescu i-a cerut polițistului care a pus în aplicare mandatul de arestare să fie lăsat să meargă la toaletă, nu a fost lăsat să coboare din mașină să se deplaseze pe jos până l cel mai apropiat grup sanitar.

Redăm mai jos întregul dialog dintre Călin Georgescu și polițist:

Foto: Inquam Photos/ Malina Norocea

Polițist: Este o activitate dispusă, iar noi trebuie să o punem în aplicare

Călin Georgescu: Sunteți sigur?

Polițist: Da!

Călin Georgescu: Bine!

Polițist: Da! Sunt foarte sigur. Sunteți un cetățean al României și eu trebuie să aplic legea.

Călin Georgescu: M-a oprit Poliția și vrea să mă ducă la pachet (a spus Călin Georgescu la telefon).

Polițist: Există un mandat de aducere pe numele dumneavoastră de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pe care noi trebuie să-l punem în aplicare de îndată.

Călin Georgescu: Și unde mergem acum?

Polițist: La Parchetul General.

Călin Georgescu: O singură chestie. Aș vrea să mă duc la toaletă! Se poate?

Polițist: Ăăă, mergem acolo, că ajungem repede.

Foto: Inquam Photos/ Malina Norocea

Călin Georgescu: Păi am o problemă de sănătate! Am o problemă la genunchi. Unde am ieșit, aici, mă duc la toaletă și apoi mergem.

Polițist: Ok! Acesta este mandatul dumneavoastră!

Călin Georgescu: Păi și eu ce să fac cu el?

Polițist: E pentru dumneavoastră! Să îmi scrieți și mei aici că ați primit un exemplar, vă rog frumos.

Călin Georgescu: Mă scuzați, dar chiar trebuie să dau un telefon.

Polițist: Niciun fel de problemă!

Călin Georgescu: Mă scuzați, dar chiar trebuie să dau un telefon. Chiar trebuie să merg la toaletă! Nu putem să mergem pe jos? (Călin Georgescu a încercat să iasă din mașină)

Polițist: Nu mergem pe jos. ne urcăm în mașină. Îmi scrieți vă rog frumos că ați primit un exemplar? Să o facem ca la carte! (Polițistul l-a împins înapoi în mașină)

Călin Georgescu: Sunteți sigur că o faceți ca la carte? Dacă era ca la carte nu ajungeam aici.

Polițist: Da, da! Am mers la școală, domnule Georgescu!

Călin Georgescu: Uitați-vă bine în ochii mei! Sigur ați fost la școală?

Polițist: Sigur!

Călin Georgescu: Nu cred! (Călin Georgescu a semnat hârtia).

