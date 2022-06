Avocata Elenei Udrea, detalii despre decizia judecătorilor din Bulgaria. Ce documente au fost solicitate României. "Nimeni nu înțelegea"

Silvia Uscov, una dintre avocații Elenei Udrea, a intervenit telefonic în cadrul emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea Plus și a fost întrebată de jurnalista Anca Alexandrescu dacă la ședința de judecată de astăzi din Bulgaria a fost dusă și fetița Elenei Udrea.

"Nu am fost cu fetița doamnei Udrea, de altfel nici nu dorim, mama ei, bineînțeles, nu dorește să o expună unei asemenea imagini. Are 3 ani.", a spus Silvia Uscov.

"Am văzut din relatările din presă că în instanță doamna Udrea a plâns în fața judecătorilor cerându-le să găsească o formulă să își vadă copilul.", a intervenit Anca Alexandrescu.

"Da, a fost una dintre solicitări, de a i se schimba măsura arestului care este în prezent, tocmai pentru a-și putea vedea fetița. De ce? Pentru că nu sunt condiții să vadă fetița în arestul din Blagoevgrad, unde se află acum. Am fost ieri acolo și am văzut condițiile. În fine, în orice astfel de centre de detenție, bineînțeles că nu, copilul nu are ce să caute acolo.", a spus avocata.

De ce s-a amânat ședința de judecată

Întrebată de ce s-a amânat astăzi pronunțarea unei decizii privind extrădarea, avocata a spus: "Au venit ieri destul de târziu aș putea spune, au venit documente din România, cele solicitate de Curtea de Apel din Sofia. Acestea au venit în limba română. Nimeni nu înțelegea ce reprezintă acele documente și atunci a trebuit să expun atât avocaților care pot pleda în fața instanței din Bulgaria, cât și instanței însăși, să prezint ce documente s-au depus. S-au depus toate documentele și acum s-a amânat pentru că ele trebuie traduse, astfel încât să putem să ne judecăm pe fondul mandatului european de arestare."

Ce documente a solicitat instanța din Bulgaria

Întrebată ce documente a cerut instanța din Bulgaria, Silvia Uscov a precizat: "În cazul doamnei Udrea s-a solicitat decizia Curții Constituționale din 2018, cea referitoare la completele de 5 judecători. De asemenea, sentința și decizia prin care a fost condamnată pentru a se vedea și motivele, dar și de către cine a fost compusă instanța pentru a analiza concret aceste aspecte, informații referitoare la jurământul doamnei judecător, în prezent pensionar, Florentina Dragomir, care a făcut parte din completul din prima instanță, un judecător care, am aflat de curând că acest judecător nu a depus jurământul și, conform legii române, un judecător care refuză depunerea jurământului, consecința este nulitatea numirii lui în funcție. Prin urmare, nu poate fi considerat judecător.

Și s-au mai solicitat și alte documente referitoare la sesizările pe care doamna Udrea le-a făcut cu privire la amenințările pe care le-a primit și care a fost stadiul de rezolvare ale acestora. Acum instanțele au încercat să răspundă solicitărilor Curții de Apel din Sofia. Pe anumite aspecte, unde nu aveau ce să răspundă pentru că se aflau în culpă, răspunsurile au fost așa.... De exemplu jurământul doamnei judecător, în răspuns nu se menționează absolut nimic, decât că dosarele profesionale ale judecătorilor se află la Consiliul Superior al Magistraturii și că doamna judecător s-a pensionat în 15 iunie 2021. Nu se răspunde dacă s-a depus jurământul sau dacă nu s-a depus jurământul."

