Adevărul despre ceaiul verde cu lămâie

Ceaiul verde cu suc de lămâie este o băutură liniștitoare pe care o poți savura în orice moment al zilei. Este aromat, delicios și ușor de preparat. De asemenea, cercetările au descoperit că este asociat cu o listă lungă de potențiale beneficii pentru sănătate, conform healthline.com.

Bogat în antioxidanți



Ceaiul verde și lămâile sunt ambele bogate în antioxidanți, compuși care ajută la protejarea împotriva inflamației și a leziunilor celulare din cauza oxidării.



Ceaiul verde, în special, este bogat în antioxidanți, cum ar fi galatul de epigalocatechină (EGCG), quercetină, acid clorogenic și teogalină.



Lămâile sunt o sursă bună de antioxidanți acid ascorbic, hesperidină, naringină și acid ferulic.



Cercetările sugerează că antioxidanții joacă un rol cheie în sănătate și boli și pot proteja împotriva afecțiunilor cronice, inclusiv boli de inimă, diabet, cancer și obezitate.

Promovează pierderea în greutate



Ceaiul verde cu lămâie poate fi o completare excelentă pentru o dietă sănătoasă de slăbit.



De fapt, mai multe studii au sugerat că ceaiul verde poate sprijini pierderea în greutate și poate stimula arderea grăsimilor.





Poate îmbunătăți sănătatea inimii



Cercetările au descoperit că atât ceaiul verde, cât și lămâile sunt asociate cu mai multe beneficii pentru sănătatea inimii.



De fapt, un studiu a raportat că flavonoidele citrice, inclusiv cele găsite în lămâi, pot suprima inflamația, pot îmbunătăți funcția vaselor de sânge și pot susține niveluri sănătoase de colesterol.



Un alt studiu a constatat că persoanele care consumau lămâi zilnic au scăzut nivelul tensiunii arteriale.







Susține sănătatea creierului



Deși sunt necesare cercetări suplimentare la oameni, unele studii sugerează că ceaiul verde și lămâia pot oferi mai multe beneficii potențiale pentru sănătatea creierului.



De exemplu, o revizuire a opt studii a constatat că consumul de ceai verde a fost asociat în unele studii cu un risc redus de demență și tulburări cognitive.



Un alt studiu a constatat că consumul frecvent de ceai verde ar putea îmbunătăți metabolismul anumitor proteine ​​implicate în dezvoltarea bolii Alzheimer.







Poate stimula imunitatea



Lămâile sunt o sursă excelentă de vitamina C, un micronutrient solubil în apă cu proprietăți antioxidante puternice.



Vitamina C joacă un rol central în sistemul imunitar prin scăderea inflamației și îmbunătățirea funcției celulelor imunitare.



Creșterea aportului de vitamina C poate ajuta, de asemenea, la tratarea și prevenirea multor tipuri de infecții respiratorii și sistemice).







Crește nivelul de energie



Ceaiul verde este o sursă naturală de cofeină, care este un stimulent al sistemului nervos central pe care oamenii îl folosesc adesea pentru a-și crește nivelul de energie.



Studiile sugerează că, pe lângă combaterea oboselii, cofeina poate spori vigilența și îmbunătățirea funcționării cognitive și fizice.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News