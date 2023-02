A fost lansat jocul video în care poți să fii Isus și să ai propriii discipoli. Reacția utilizatorilor

Jocul despre care vorbim tocmai a avut premiera ca parte a Fan Fest 2023 al IGN și este prezentat ca o reinterpretare ”unică și inovatoare” a Noului Testament.

Rezumatul ”trăsăturilor principale” ale jocului afirmă că acesta va permite jucătorilor: să experimenteze viața lui Hristos de la naștere prin răstignirea și învierea sa, să exploreze recreații precise ale locațiilor semnificative din Țara Sfântă, inclusiv Ierusalim și Galileea, să efectueze peste 30 de miracole, inclusiv hrănirea a 5000 de meseni și mersul pe apă.

So theres a new game coming out and its legit called “I am Jesus Christ”



Its obviously about being Jesus, and it looks very odd.. i wonder how the devout christian community will feel about this one.. pic.twitter.com/P7stXdifUw