Ziua sandvişului cu îngheţată. Cum se prepară deliciosul desert

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare.



Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh ( - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh).



Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.

Ziua sandvişului cu îngheţată





Este un deliciu vechi de peste un secol, dar la fel de apreciat şi în zilele noastre, în special într-o zi toridă de vară, Ziua sandvişului cu îngheţată (#IceCreamSandwichDay), sărbătorită pe 2 august, ne încurajează să ne răcorim cu una dintre îngheţatele preferate, în toate formele şi aromele.



Chiar dacă istoria zilei sandvişului cu îngheţată este în prezent necunoscută, istoria acestui desert este destul de clară: la sfârşitul anilor 1890 un vânzător necunoscut din cartierul Bowery, New York, a început să vândă sandvişuri cu îngheţată dintr-un cărucior la preţul de aproximativ un penny, aminteşte checkiday.com. Gustarea consta într-un strat subţire de îngheţată presată între două napolitane graham subţiri. A avut un succes aproape instantaneu şi vânzătorii din tot oraşul au început să vândă astfel de preparate la acelaşi preţ.



Sandvişul cu îngheţată modern este atribuit în prezent lui Jerry Newberg - prima persoană care a produs sandvişul cu îngheţată cu o napolitană de ciocolată. El vindea aceste sandvişuri cu îngheţată la Forbes Field din Pittsburgh, Pennsylvania.



Există multe variante de sandvişuri cu îngheţată în Statele Unite şi în întreaga lume. În Australia, cele mai populare sandvişuri cu îngheţată se numesc Giant Sandwiches, îngheţata cu aromă de trandafir şi fistic între napolitane subţiri este norma în Iran, în timp ce în Vietnam, vânzătorii ambulanţi vând îngheţată între straturi de pâine.

Cum se prepară înghețata sandviș

Ingrediente

- biscuiți

- 400 ml de smântână pentru frișcă 33%

- 50 gr de zahăr pudră

- 1 linguriță extract de vanilie

- 1 lingură de cacao

Cum se prepară

Adăugați zahărul și extractul de vanilie în smântâna rece pentru frișcă. Mixați amestecul, cât să obțineți vârfuri medii, nu foarte ferme. Transferați o parte din frișca bătută în alt vas, adăugați cacao și amestecați cu mixerul.

Combinați frișca de ciocolată cu frișca de vanilie, amestecând ușor și foarte puțin. Compoziția nu trebuie să fie omogenă. Tapetați forma (15*25 cm) cu folie alimentară și așezați biscuiții la baza ei. Adăugați frișca bătută și nivelați suprafața cu spatula, potrivit retete-usoare.info.

Acoperiți frișca cu un nou strat de biscuiți. Acoperiți forma cu folie alimentară și introduceți înghețata la congelator pentru aproximativ 4 ore. Scoateți înghețata și lăsați-o puțin la temperatura camerei. Porționați desertul și serviți-l imediat.

Puteți păstra înghețata la congelator într-un recipient închis ermetic.

