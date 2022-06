"Avem criza econmica, care este extraordinar de gravă şi despre asta vorbim de luni de zile, avem o guvernare ineptă care nu este în stare să ia banii din PNRR. Astea cred că sunt teme mai importante decât ce face dl Cioloș cu cariera lui", a spus Cătălin Drulă în emisiunea Ce se întâmplă, de la DCNews TV.

"Eu mi-aş dori să rămână toţi oamenii care se ragsesc în construcția asta (n.r. USR). Dar ştiţi cum e politica... Până la urmă, după voinţă stai. Nu te poate forţa nimeni să stai într-un partid. Nici partidul nu este forţat să stea cu tine pentru că asta este esenţa multipartidismului, să existe mai multe opţiuni ale fiecăruia. Eu, din ce am vorbit cu colegii mei, blocul solid de 95%, se regăsesc în acest proiect pentru că, de fapt, este proiectul ambelor foste partide. Eu cred că în această poveste ne-am unit și mergem la victorie. Ne-am unit, dar câţiva demnitar aleg să...", a mai spus președintele interimar al USR.

"Vorbim de orgolii, până la urmă"

"Nu am înţeles de ce nu a mai fost președinte USR (n.r. Dacian Cioloș). Înţeleg acum, din funcţia de preşedinte USR, că e greu să fii preşedintele principalului partid de opoziţie. La nivel personal, pot să înţeleg o renunţare şi să o respect. Dar de ce după asta continui să încerci să o fragmentezi, după ce ai promis României că unești energii, că nu le fragmentezi...?! Nici nu am înţeles ce face diferit. Nu cred că este momentul, în România, acum, de mici partide. Partidele acestea care se desprind dintr-un partid mare nu au avut niciodată succes în România. Logica acestor gesturi este foarte greu să o explic. Vorbim de orgolii, până la urmă", a spus Drulă.

"O întrebare bună pentru domnul Cioloș"

Întrebat dacă această schimbare pe care a făcut-o Dacian Cioloș are legătură cu alegerile din 2024, acesta a afirmat că "este o întrebare bună pentru domnul Cioloș. Eu cred că are legătură, aşa la intuiţie, cu opţiunile de carieră personală. Eu cred că partidele nu ar trebui gândite în termeni de vehiculi pentru cineva".

Ce a spus Cioloş la plecarea din USR

"Am decis să plec din USR. O spun cu părere de rău pentru că aveam mari speranțe legate de evoluția USR, mai ales după fuziune. Speram să ajungem să ne echilibrăm unii pe alții și să trecem de la un partid anti-sistem, oarecum radicalizat, la un partid al construcției pentru oameni, al empatiei și maturității politice. Nu a fost să fie așa și îmi asum și eu acest eșec al fuziunii. Dar cert este că eu nu am intrat în politică ca să mă ocup de scandaluri interne și nici să asist la bullying în partid. Nu am intrat pentru a mă ralia la interese tribale și a lovi în cei din jur care nu sunt din tribul potrivit.

Eu cred că energia oamenilor politici trebuie sa fie dedicată construcției. Nu poți construi temelia unui partid solid cu ranga și cu teama pierderii controlului. M-am săturat de scandaluri și de neîncredere. Vă spun cu părere de rău, că, la 3 ani de mandat ca europarlamentar, pe cât de departe a ajuns această delegație în Parlamentul European, pe atât de departe suntem acasă în România de principiile pe care le susținem la nivel european.Atunci când am plecat la drum împreună, am primit un mandat și o responsabilitate uriașă – oamenii și-au pus speranța în noi pentru a moderniza și reforma România.

Acum, când este clar că viziunea mea s-a blocat în USR, este logic să încerc să-mi țin această promisiune și să pun mai presus încrederea alegătorilor decât interesele unui grup din partid.De astăzi, alături de Ramona Strugariu, Alin Mituță, Dragoș Tudorache și Dacian Cioloș, voi munci pentru un proiect liberal matur, fără scandaluri, meritocratic în noua formațiune REPER - Reînnoim Proiectul European al României. Rămânem afiliați grupului parlamentar Renew Europe.Vă invit pe pagina www.partidulreper.ro, unde noi, inițiatorii, admitem că există în societate dezamăgire și neîncredere în partidele politice, dar că nu este prea târziu pentru a o lua de la capăt. Vă așteptăm alături de noi!", a transmis Dacian Cioloş. Citește mai departe>>

