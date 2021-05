Vaccinați vs. nevaccinați. Bogdan Chirieac: Dacă nu dorești să te vaccinezi, atunci foarte bine, suporți niște consecințe!

Bogdan Chirieac s-a aflat miercuri seară în direct la Antena 3, într-o ediție specială moderată de către jurnalistul Adrian Ursu. Întrebat despre o posibilă segregare socială, privind persoanele vaccinate și nevaccinate, analistul politic a răspuns.

”Nouă ne place segregarea, românilor, iar segregarea asta a început-o Europa. Al treilea stat (n.r. se referă la Austria) a optat deja pentru Pașaportul Verde. Până la urmă am văzut și în alte state că se discută. Dacă te-ai vaccinat, poți să umbli fără mască pe stradă, poți să te duci la teatru, poți să mergi în interiorul restaurantelor, hotelurilor și așa mai departe. Acum este vaccin de toate felurile. Dacă nu dorești să te vaccinezi, atunci foarte bine, suporți niște consecințe. Eu nu văd așa un nivel de segregare înspăimântător. Faptul că scoatem fumătorii în afara restaurantelor și în afara clădirilor publice, conform legii, nu este un sistem de segregare? Este segregare tot timpul, că ne place, că nu ne place. Poți să intri într-un restaurant și să stai fără mască, chiar atunci când nu mănânci, dacă ești vaccinat. Dacă nu ești vaccinat, stai cu mască și îți dai masca jos doar când mănânci”, a declarat Bogdan Chirieac.

Opinia premierului Cîțu

Într-o conferință de presă de astăzi, premierul Florin Cîțu a susținut că ”este normal” ca anumite restricții să fie ridicate pentru cei vaccinați.

”Până la urmă, există un mod de a motiva populația, fiecare țară are un astfel de mod. Și Germania folosește această metodă, iar dacă acolo este ok să aibă beneficii pentru persoanele vaccinate, cred că putem să fim și noi ok. Până la urmă, e singura soluție de a scăpa de pandemie, vaccinarea. Lumea se vaccinează și cred că e normal ca o parte din restricții să fie ridicate pentru cei imunizați“, a precizat premierul Florin Cîțu.

