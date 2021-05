Premierul Florin Cîțu a vorbit despre redeschiderea restaurantelor pentru cei vaccinați.

„Vineri o să fie comitetul interministerial și acestea sunt propuneri. Le vom discuta cu Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne și vom vedea care vor fi, de fapt, soluțiile. Eu am spus cum aș vedea eu lucrurile și acestea sunt propuneri. Până la urmă, există un mod de a motiva populația, fiecare țară are un astfel de mod. Și Germania folosește această metodă, iar dacă acolo este ok să aibă beneficii pentru persoanele vaccinate, cred că putem să fim și noi ok.

Până la urmă, e singura soluție de a scăpa de pandemie, vaccinarea. Lumea se vaccinează și cred că e normal ca o parte din restricții să fie ridicate pentru cei imunizați“, a precizat premierul Florin Cîțu.

