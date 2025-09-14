Data actualizării: | Data publicării:

Unicul Bugatti Brouillard din lume, realizat special pentru un om de afaceri din Olanda - Foto / Video

Autor: Andrei Itu | Categorie: Lifestyle
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Bugatti Brouillard este, de departe, cea mai scumpă mașină din Țările de Jos, care este deținută doar de către o persoană.

Este vorba despre omul de afaceri Michel Perridon care aduce un omagiu motorului W16 prin Bugatti Brouillard.

În urmă cu trei ani, Bugatti a prezentat un model numit W16 Mistral. Această mașină trebuia să fie adio-ul adresat legendarului motor cu șaisprezece cilindri, un motor care este folosit încă de la legendarul Veyron. 

Un singur om a făcut posibil ca uzina de putere W16 a Bugatti să-și facă din nou auzite sunetele. Un fan Bugatti, un olandez. Michel Perridon aduce un omagiu motorului W16 prin Bugatti Brouillard.

Un Bugatti Brouillard, special pentru Michel Perridon


Chiar înainte ca primul W16 Mistral să fie construit, Perridon a bătut la ușa Bugatti cu cererea sa. Colecționarul olandez, care are peste 30 de Bugatti în colecția sa, și-ar fi dorit enorm să aibă un model exclusivist cu binecunoscutul motor W16.

Acel moment a sosit. Vara aceasta, brandul francez de hipercaruri a dezvăluit Bugatti Brouillard. Un exemplar unicat, realizat special pentru Michel Perridon. Se spune că mașina a costat aproximativ 20 de milioane de euro. Faptul că este, de fapt, cu un milion mai mult sau mai puțin nu schimbă realitatea că aceasta este (de departe) cea mai scumpă mașină din Țările de Jos.

Mașina poate fi admirată în acest weekend la Wheels Mariënwaerdt, un eveniment auto din Beesd. Expertul auto Sjoerd van Bilsen este, de asemenea, prezent. El a realizat videoclipul Autovisie de mai sus, în care îți povestește toate detaliile despre Brouillard.

Gata cu motoarele W16


Odată cu acest Brouillard, brandul folosește pentru ultima dată motorul W16. Între timp, marca a prezentat succesorul lui Chiron. Acest model se numește Tourbillon, are un interior fără egal și, în loc de W16, este echipat cu acest bloc motor nebunesc.

Foto / Video

 
 
 
 
 
Vezi această postare pe Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O postare distribuită de Michel Perridon (@mperridon)


Youtube video image

Cine este Michel Perridon

Michel Perridon este un antreprenor olandez, renumit pentru colecţia sa impresionantă de mașini Bugatti. Perridon are afaceri în domeniul electronicelor de consum, imobiliare, para-businessuri de lux și pentru implicarea în conservare.

Michel Perridon s-a născut pe data de 11 decembrie 1962 la Rotterdam, Olanda. El a făcut studii (inclusiv la un boarding school în Elveția, la Montreux) care i-au oferit expunere internațională. 

Cum şi-a construit averea. Ce firme deține, fondat sau preluat

Firma Trust (electronică / accesorii de calculatoare etc.)

Perridon a preluat compania Aashima Technology, care mai târziu a devenit cunoscută ca Trust. Trust produce gadgeturi, accesorii hardware (muși, tastaturi, cabluri, căști etc.), produse pentru automatizarea locuinței, periferice de computer. În 2018 a vândut firma, ceea ce i-a adus probabil o parte semnificativă din capitalul său actual. 

Imobiliare

Michel Perridon deține în Rotterdam mai multe locuințe, aproximativ 190 apartamente / case) și proprietăți. 

A restaurat și deține o vilă istorică, Buitenplaats Welgelegen, care face parte din sediul grupului său. Printre alte afaceri și investiții amintim producţie de evenimente exclusiviste. De asemenea, deține terenuri / rezervații în Africa sau proiecte asemănătoare de conservare a naturii.

