Turcan: Nu am o lampă a lui Aladin în care să văd cum vor crește prețurile!

'Se estimează o creștere a prețurilor, însă nu disproporționată. Nu cred că e oportun să dau cifre pentru că mă uit și eu la analize economice. Nu am o lampă a lui Aladin în care să mă uit și să spun cât vor crește prețurile. Aceste creșteri de prețuri vin de la angajatorii care, de exemplu, nu-și pot susține forța de muncă și atunci transferă costurile cu forța de muncă în prețuri. Este un lucru care s-a mai întâmplat. Dacă vă amintiți, exista obișnuința ca salariul minim să fie stabilit din pix, așa cum decideau guvernanții. Dacă venea un an electoral creșterea salariului minim era mai mare, dacă nu era an electoral, nu erau atât de îngăduitori.', a spus Turcan.

'Când salariul minim a fost majorat artificial și nesustenabil am avut, pe de o parte creșteri de prețuri, ca urmare a includerii cheltuielilor cu salariile și, de asemenea, muncă la negru. Toată lumea a avut de pătimit.', a declarat Raluca Turcan, la Digi24.

Dacă ar primi o factură uriașă, despre care consideră că nu este conformă, așa cum au primit consumatorii din județul Alba, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a spus că nu ar plăti.

Întrebat ce ar face dacă ar primi o factură foarte mare, cum s-a întâmplat în cazul consumatorilor din județul Alba, care au primit o factură în valoare de aproape 28.000 de lei, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a spus că nu ar plăti.

„Eu nu aș plăti-o. Nu cred că riscă să rămână fără curent electric pentru o factură care este greșită”, a spus ministrul Virgil Popescu. (Citește continuarea aici).

Năsui - Turcan, viziuni diferite faţă de creşterea salariului minim. Efectul ascuns asupra pensiilor speciale

În timp ce Raluca Turcan, ministrul liberal al Muncii, anunţă că va demara discuţiile pe seama unei viitoare majorări a salariului minim, Claudiu Năsui, ministrul USR PLUS al Economiei, vine cu o viziune total diferită.

Claudiu Năsui propune o nouă modalitate prin care salariul minim să crească semnificativ, fără a mai avea impact şi asupra pensiilor speciale şi a veniturilor parlamentarilor. Ministrul a explicat, marți, la DC News TV, că o majorare procentuală a salariului minim brut ar aduce un câştig mic pentru cei care câştigă acest venit şi câştiguri mari chiar pentru cei care încasează sume uriaşe: cei care iau pensii speciale şi parlamentarii - ale căror venituri sunt strâns legate de valoarea salariului minim.

Ministrul USR PLUS vine cu o nouă propunere: aceea ca, prin eliminarea impozitării salariului minim, să crească venitul net al celor care îl primesc fără ca, implicit, să crească veniturile parlamentarilor şi pensiile speciale care sunt acordate în funcţie de salariul minim brut. Concret: crescând salariul minim net prin eliminarea impozitului câştigă doar cei care primesc acest salariu, nu şi parlamentarii şi cei care încasează pensii speciale. (Citește continuarea aici).