Data publicării:

Sorin Lucaci, directorul Administrației Naționale Apele Române, demis de Ministra Mediului, Diana Buzoianu

Autor: Crişan Andreescu
Sorin Lucaci Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Sorin Lucaci Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis, vineri, din funcție, pe directorul Administrației Naționale 'Apele Române', Sorin Lucaci.

Buzoianu a motivat decizia prin faptul că România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esențiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor.

'Reforma Apele Române este esențială. Este nevoie să aducem transparență în această instituție. Este nevoie de experiență reală la nivel de leadership care să fie pus în folosul unor proiecte critice pentru sute de mii de români expuși la riscul unor inundații. Asta vom face pe mai departe. Am luat astăzi decizia de a-l demite pe Directorul Administrației Naționale 'Apele Române', domnul Sorin Lucaci.

România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esențiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor. Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite. Din cele 13 baraje prevăzute, unul singur va mai fi finanțat. Din 13 poldere, a mai rămas un singur polder. Restul fondurilor au fost tăiate de Comisia Europeană', a scris ministra Mediului pe pagina sa de Facebook.

Ea a precizat că în lunile următoare ANAR va avea un director interimar pentru o perioadă de tranziție, care va avea un mandat de transparentizare și reorganizare.

Diana Buzoianu a arătat anterior în cursul zilei de vineri, într-un interviu acordat Agerpres, că la Apele Române este o muncă neserioasă, a fost centralizat absolut tot procesul și nu s-a făcut absolut nimic deși au existat bani. În context, ministra a precizat că în această instituție nu se va schimba nimic până nu vor fi schimbați niște lideri, subliniind că leadership-ul acestei instituții nu se agită decât să își păstreze funcțiile.

'Eu nu cred că această instituție se va schimba până când nu se vor schimba niște lideri. Asist zilele acestea la niște realități în care totul circulă pe telefoane, absolut tot ce mișcă, se spune, sunt într-o agitație și într-o efervescență continuă, să rămână totul la fel, să nu se schimbe absolut nimic, să-și cimenteze toți toate posturile. Este ceva greu de imaginat câtă agitație este în această instituție care, de altfel, nu s-ar agita pentru nimic ca proiecte.

Leadership-ul acestei instituții astăzi nu se agită decât să își păstreze funcțiile, să dea toate telefoanele, să facă totul necesar ca să își păstreze toate funcțiile. După ce practic s-a votat Memorandumul în Guvern că au pierdut toți banii, în urma negocierilor din PNRR, la câteva zile distanță au semnat cu nemiluita, vreo patru contracte de peste 100 de milioane de euro, angajând instituția din bani din PNRR, după ce ei practic știau foarte clar că nu mai au banii respectivi', a declarat Buzoianu, în interviu. 

