Secretul unei vieți lungi și frumoase. Medic din Grecia arată ceva mai presus decât stilul de viață din Icaria

Viața lungă și frumoasă presupune un ”cocktail” de obiceiuri. 

Secretele longevității nu sunt ascunse într-un „cocktail” farmaceutic sau într-un instrument de editare genetică de ultimă generație, capabil să remodeleze ADN-ul în spirale perfecte. Potrivit doctorului Stathis Gonos, director de cercetare la Fundația Națională Elenă de Cercetare din Grecia și lector universitar la Facultatea de Medicină a Universității Örebro din Suedia, adevăratele chei ale unei vieți lungi și sănătoase sunt mult mai ușor de atins decât cred mulți oameni, arată GreekCityTimes. 

Într-un podcast pentru Ygeiamou, dr. Gonos a explorat subiecte variind de la rolul limitat al diferențelor genetice, inclusiv faptul că oamenii sunt 99,9% identici genetic, până la stilul de viață al locuitorilor din Icariei, care trăiesc într-una dintre celebrele „Zone Albastre”. Aici, oamenii sunt cunoscuți pentru durata lor de viață extinsă, anii de bătrânețe activi și un ritm de viață mai lent, care promovează bunăstarea.

În loc să urmărească descoperiri științifice complexe, dr. Gonos pledează pentru obiceiuri simple și sustenabile: exerciții fizice ușoare zilnice, respectarea dietei mediteraneene, somn adecvat și reducerea stresului oricând este posibil. Mai presus de toate, el subliniază importanța „îndrăgostirii de viață”, ceea ce implică să rămâi curios, implicat și apreciativ pentru frumusețea naturii, a artei, a prieteniei, a poeziei sau a muzicii.

Pentru Dr. Gonos, grija față de suflet este adevăratul elixir pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă. Neglijarea acestui aspect, avertizează el, poate accelera îmbătrânirea – lucru adesea observat la persoanele care, după pensionare, își pierd interesele, creativitatea și pofta de viață.

Dr. Gonos subliniază și potențialul alimentelor naturale, neprocesate, bogate în compuși bioactivi, multe fiind alimente de bază ale dietei mediteraneene. Oregano, caperele și uleiul de măsline sunt doar câteva exemple din ceea ce el numește „molecule de supraviețuire” pe care echipa sa de la Fundația Națională Elenă de Cercetare le studiază activ pentru posibilul lor rol în promovarea unei îmbătrâniri sănătoase.

