Florin Manole, preşedintele PSD Sector 1, a anunțat când se va relua strângerea de semnături pentru referendumul care ar putea duce la demiterea lui Clotilde Armand.

'Ne-am oprit cu strângerea de semnături pentru demiterea primarului Clotilde Armand la sfârșitul anului 2021. Ar fi fost un pic nepotrivit în această perioadă de pandemie, nu știu dacă ar fi fost ilegal sau nu, dar nici voluntarii nu au fost disponibili să meargă din ușă în ușă, să se întâlnească cu cetățenii pentru semnături. Nici oamenii nu ar fi fost receptivi la acest gen de activitate. Atunci când Bucureștiul a depășit incidența de 10 la mie am oprit strângerea de semnături, la sfârșitul anului 2021. De sărbători nu am mai reluat. Apoi, am intrat în acest ultim val, sper.', a spus Manole.

'Prin urmare, nu am mai ieșit pe stradă, din ușă în ușă. Vom relua strângerea de semnături după ce se vor ridica restricțiile, atunci când sănătatea publică nu va mai fi o problemă la fel de mare și oamenii vor fi mai relaxați. Strângerea de semnături va presupune, de acum încolo, mai mult contact. Cei care au vrut să semneze au semnat deja. De acum va fi nevoie de mai multe minute pentru fiecare semnătură.', a concluzionat Florin Manole, pentru DC News.

Florin Manole, preşedintele PSD Sector 1, a explicat episodul de pe data de 3 februarie 2022 din Consiliul Local al Sectorului 1 din București, mai exact: de ce a plecat primarul Clotilde Armand din ședință?

'La cele mai multe dintre ședințele de Consiliu, aproape toate, doamna Clotilde Armand nu stă până la sfârșit. Uneori, stă foarte puțin și asta la început. Poate este o lipsă de respect să tot comunici pe Facebook că te zbați, că prezinți în Consiliu proiecte care nu sunt votate, dar pe care nu le susții niciodată. Este o ipocrizie și un fapt nepotrivit. Să vă spun ce s-a întâmplat astăzi, doamna Armand a făcut două lucruri.', a spus Florin Manole.

'Pe de o parte, a pus niște proiecte pe ordinea de zi, a treia sau a patra oară, deși acestea au fost respinse anterior de Consiliu. Are o încăpățânare de a propune proiecte legislative pe care nu vrea să le schimbe, deși vede că nu le votează nimeni. Mai mult, a pus pe ordinea de zi suplimentară proiectul de buget, care este cel mai important de votat într-un Consiliu Local. Este un proiect foarte mare. Necesită multe dezbateri. Nu poate fi niciodată la categoria 'și altele', în nicio ședință de CL din țara asta. Ei bine, și astăzi a decis să stea foarte puțin la ședință.', a declarat Florin Manole.

Clotilde Armand a plecat, ca de obicei, din ședința Consiliului Local Sector 1, deranjată că cetățenii vin prea des în consiliu. Avea însă pretenția ca toți consilierii să rămână în sală să-i voteze, în lipsă, proiectele. Consilierii locali PSD nu stau și nu vor sta după mofturile doamnei primar. Vom participa doar la ședințele în care și ea își respectă mandatul și stă la muncă.

'Supărarea ei a venit din faptul că o doamnă, nu i-am reținut numele, nu o cunosc, a venit încă o dată la ședința de Consiliu Local și i-a reproșat niște lucruri. Nu a fost vorba despre un limbaj injurios, dar doamna Armand a decis să se supere pe cetățeni și să lase toți consilierii cu o listă lungă de proiecte pe care ea nu vrea să le susțină, inclusiv proiectul de buget extrem de important, unde ar fi trebuit să explice unde se duce fiecare milion de lei din banii cetățenilor.', a menționat Florin Manole. Vezi continuarea aici!

