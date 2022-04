Reacții după eliminarea Laurei Giurcanu de la Survivor: ”A rămas Elena singurică!” Ce s-a întâmplat cu CRBL

Propuși pentru a părăsi concursul au fost TJ Miles, CRBL și Laura Giurcanu. Publicul a decis, iar Laura Giurcanu a părăsit competiția Survivor România.

„Sunt în șoc. O să fiu copleșită de emoții, dar sunt neutre. Am un cuvânt: recunoștință. M-a făcut să văd viața altfel. A fost foarte intens, a fost experința vieții mele. Oamenii sunt minunați. Am câștigat, am pierdut, am petrecut, am plâns, am râs. Plec cu un bagaj emoțional, cu o grămadă de lecții. Survivor este cea mai mare lecție. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot”, a spus Laura Giurcanu după ce a aflat că este eliminată.

Mesaje pe Facebook după eliminare:

În sfârșit, s-a făcut dreptate la echipa faimoșilor, a hibernat prea mult Laura, locul ei cu siguranță nu a fost la survivor.

Sunt fan Războinicii, dar sincer îmi pare foarte rău că a plecat Laura, mi-aș fi dorit să plece CRBL, poate se așezau apele în echipa faimoșilor!!!

Elena parcă era prietena Laurei, niciun regret...

Laura, ești cu adevărat neutră și ajungi la cei iubiți, multă sănătate.

N-au fost atâtea lacrimi, și nici șocul atât de puternic! Era de așteptat, și de preferat!

S-a dus și Laura... a rămas Elena singurică...

CRBL, absent

CRBL a lipsit de la Jocul de Comunicare, dar și de la Consiliul de Eliminare. „Domnul Dan” le-a dezvăluit concurenților care este starea de sănătate a Faimosului: „După cum observați, CRBL nu este pe banca faimoșilor în acest consiliu. Am vești despre el. Este în continuare sub tratament, nu a primit acceptul medicului să fie prezent în acest consiliu. Starea lui de sănătate este una bună.”

Amintim că, după mai bine de două luni petrecute în Republica Dominicană, publicul a decis să-l trimită acasă și pe Cătălin Zmărăndescu. Eliminarea a surprins, Zmărăndescu fiind considerat unul dintre cei mai puternici concurenți din echipa „Faimoșilor”. A fost, însă, implicat și în multe certuri de-a lungul competiției. La final, Zmărăndescu a salutat toți concurenții din cele două triburi. „Chiar dacă a provocat multe discuții și certuri, a arătat când a plecat ce înseamnă sportiv. Din câte am văzut până acum, a fost primul care a avut tăria și bunul simț să salute și adversarii”, a scris un fan al emisiunii pe Facebook. „S-a făcut dreptate!”, a transmis un alt fan.

