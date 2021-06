Rareș Bogdan: ”Orban poate rămâne la șefia PNL, dar cu un partid bolnav”. Listă candidați alegeri prezidențiale 2024

Întrebat dacă viitorul președinte PNL trebuie să fie „locomotivă”, adică cel care trebuie să tragă partidul și în cursa prezidențială, Rareș Bogdan a răspuns astfel: „Avem alegeri și de guvernator. Este poate cel mai încărcat an electoral din istoria recentă a României… Sigur că președintele PNL va avea o șansă, dar asta nu înseamnă că el trebuie să fie și candidatul la Președinție. Poate fi complet altul. Noi vrem să reușim să păstrăm în zona dreptei viitorul președinte al României, dar mie mi se pare puțin incorect să vorbesc astăzi despre Președinția României, atâta timp cât avem un președinte în funcție, apt, plin de forță și care are încă trei ani și jumătate de mandat. Deci, aș evita să vorbesc despre viitorul președinte, prefer să vorbesc despre actualul președinte și încă ce are de făcut pentru România.”

„Președinția partidului înseamnă că practic 80-90% din timpul tău este dedicat exclusiv PNL. Eu sunt o fire mai liberă, mai libertină, mai plină de inițiativă. Pentru moment, cred că există și alte opțiuni. Eu mă voi înscrie, în schimb, într-o echipă care sper să fie câștigătoare, în pozițiile doi-trei. Cred că poate să fie și altcineva care să ocupe poziția din fruntea partidului. (...) Sunt ultimul venit din echipa conducătoare a PNL și cred că este normal să-mi fac puțin ucenicia în cadrul partidului. Chiar dacă am adus un plus, recunoscut de colegii mei, eu trebuie să-mi fac ucenicia în partid și după asta să mă bat pentru prima poziție sau altă poziție”, a mai spus Rareș Bogdan.

Se simte nevoia unui suflu nou în PNL?

„PNL este un partid cu o tradiție uriașă. Are peste 145 de ani de existență. E partidul care a reformat și modernizat România. E nevoie ca noua viziune să-și facă loc mai puternic. Asta nu înseamnă că trebuie îndepărtat cineva. Nu trebuie îndepărtat nimeni. Trebuie constituită o echipă în care viziunea vechiului și viziunea noului să fie complementare, să fie convergente. (...) Experiență politică Ludovic are, ar trebui să simtă trendurile, să simtă suflurile pentru viitor. Nu știu dacă o va face sau nu, dar ar fi salutară o astfel de decizie. De a deschide porțile decizionale spre Florin Cîțu, Rareș Bogdan, Dan Motreanu, Robert Sighiartău, Emil Boc și așa mai departe”, a mai zis Rareș Bogdan pentru Libertatea. Întrebat dacă un pas către acest grup ar reprezenta și un pas înapoi în partid pentru Ludovic Orban, a zis: „Nu. Ar însemna să facă un pas înainte spre înțelegerea unei conduceri pentru viitor. Nefăcând asta riscă foarte mult. Sigur că poate rămâne la conducerea partidului, dar cu un partid bolnav. Care va avea frustrări majore din partea celor care vor fi îndepărtați sau vor fi izolați.”

Candidatură la alegerile prezidențiale din 2024?

„Sunt un om cu frică de Dumnezeu și care își construiește în spațiul public cariera pas cu pas. Cred că este devreme să discutăm despre asta. Eu sunt un om tânăr (46 de ani – n.r.). Am de învățat foarte multe, sunt foarte deschis la tot ce e nou. Deocamdată cariera de europarlamentar lider de delegație mi se pare una foarte bună, strângerea relațiilor cu delegațiile altor țări și învățarea coridoarelor puterii de la Bruxelles, un Bruxelles din ce în ce mai important în construcția de putere din România, este pentru mine alegerea corectă a momentului. Ce se va întâmpla pe viitor, vom vedea. Deocamdată nu iau în calcul o astfel de candidatură”, a zis acesta.



Candidați prezidențiale

„Indiscutabil este Vasile Dâncu, sunt Sorin Grindeanu, Gabriela Firea, Marcel Ciolacu și, de ce nu, este un candidat care părea un outsider, dar care lucrează intens la construirea imaginii, cel puțin la nivel internațional, este Mircea Geoană. Deci ei au cel puțin cinci opțiuni viabile. (...) Eu cred sincer că PSD va da candidatul care va merge în turul doi și care în proporție de 99% va pierde în fața candidatului dreptei. Candidatul dreptei nu poate fi decât din partea PNL sau USR-PLUS, cu prima șansă pentru PNL. Dar trebuie să fim foarte atenți, să nu ne trezim în turul doi cu un candidat PSD și un candidat AUR, de tipul Călin Georgescu, pentru că ar fi tragic pentru România”, a mai spus Rareș Bogdan.