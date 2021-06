Raluca Turcan, scenariu sumbru: Dacă nu facem absolut nimic, puterea de cumpărare a unei pensii medii va fi de 500 de lei

Raluca Turcan, susține că reforma nu se face ca să fie înghețate creșterile așteptate de pensionari. Ministrul Muncii a dat asigurări că vârsta de pensionare nu va crește.

„Pensiile, până terminăm reforma pensiilor, vor fi indexate pe legea actuală.”, a spus Turcan.

VEZI ȘI: Raluca Turcan, despre creșterea vârstei de pensionare: NU. În România speranța de viață este sub media UE

Turcan: Puterea de cumpărare a unei pensii medii va fi de 500 de lei

Întrebată despre mărirea sau nu a pensiilor în următoarea perioadă, Turcan a explicat că reforma pensiilor are două componente.

„Reforma pensiilor are două componente, una e cea legislativă. Mamei dvs îi spuneți ce-i spun și mamei mele și tatălui meu. Această reformă are două două componente, una în care așezăm pe termen lung, astfel încât și copiii și nepoții să poată să prindă pensia. Dacă nu facem absolut nimic, puterea de cumpărare a unei pensii medii în România va fi de 500 de lei. E o realitate. (...) O reformă nu se face de azi pe mâine si niciun ministru nu poate face în 6 luni ce nu s-a făcut in 30 de ani. Și sunt două componente. Una este în baza căreia vor crește mai repede pensiile mai mici, exact cei vulnerabili și care au nevoie.”, a mai spus ministrul Muncii, în emisiunea ”100%” de la Realitatea Plus, moderată de Laurențiu Botin.

Întrebată dacă reforma sistemului de pensii se face tocmai pentru a nu mări pensiile, Raluca Turcan a spus: „Nu accept să mi se facă procese de intenție. (...) Deschideți pagina mea de Facebook și vedeți că cel puțin patru zile pe săptămână sunt printre oameni. (...) Știu exact că cea mai buna variantă în dialogul cu un om sincer e sa fiu sinceră”.

Interzicerea cumulului pensie-salariu

Raluca Turcan a explicat și argumentele care au stat la baza legii care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat.

”Acest proiect are două componente. Una care ține de posibilitatea continuării activității profesionale pentru cei care au atins vârsta de pensionare. Noi am propus 70 de ani. De asemenea, încercăm să eliminăm o inechitate în care persoane pensionate în sistemul public se reangajau a doua zi la stat, obținând un cumul din două surse de venit public. Există în acest sens o decizie a CCR și a CEDO, în care se apreciază că interdicția cumulului pensiei cu salariul este una justă și legiuitorul poate opta pentru ea.

Nu crește obligatoriu vârsta de pensionare. Această măsură este un prim pas prin care încercăm să îi determinăm pe oameni să opteze pentru a rămâne în activitate, statul având avantajul că ne crește baza de contributivitate. Am analizat și am văzut că sunt foarte multe persoane de peste 65-70 de ani care doresc să muncească, peste 100.000. Mai sunt și altele până în 65 de ani, dar aflate în pensie, vreo 200.000, care au ales să muncească în sistemul public. Opțiunea de a munci până la o vârstă mai înaintată este valabilă și pentru angajații din sistemul privat. Cumulul pensie-salariu aduce un plus de echitate. Cu două surse de venit, cheltuielile trebuie ținute în frâu.”, a spus ministrul.