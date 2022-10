Petru Movilă: Iașiul, până la acest moment, are cele mai mici prețuri la gigacalorie. Care sunt soluțiile corecte / video

„Decizia și responsabilitatea pentru facturile la gaz și la energie reprezintă o responsabilitate internă și externă. Vorbim despre o strategie a Uniunii Europene de protecție a cetățenilor din țările membre privind aprovizionarea cu gaz și energie pentru țările UE, în principal vorbim de gaz. Comportamentul avut de țările UE până acum pe relații bilaterale, pe relații istorice cu țări din afara Uniunii Europene arată clar că nu a fost cea mai bună evoluție în aprovizionarea cu gaz. De asemenea, am văzut de foarte multe ori poziții divergente ale țărilor membre UE privind comportamentul și tratamentul față de furnizorii externi ai UE. Una dintre soluțiile corecte ar fi fost, așa cum a spus și colegul meu, europarlamentarul Eugen Tomac, ca și în cazul vaccinurilor, Comisia Europeană, împreună cu Parlamentul European să stabilească foarte clar o strategie de atitudine și achiziție comună de gaz. Pentru că, până la urmă, toți cetățenii Uniunii Europene, inclusiv românii, ar trebui să beneficieze de un tratament egal. Din acest punct de vedere, ar trebui ca instituțiile europene să decidă clar și să aibă o strategie comună de protecție a Uniunii Europene. Când vorbim de Uniunea Europeană, vorbim de cetățeni”, a spus Petru Movilă, preşedintele PMP Iaşi, în cadrul unui interviu acordat DCNewsTV.

„În ceea ce privește energia, discuțiile sunt mai ample și mai diverse”, a subliniat Petru Movilă.

„Iașiul, din fericire, până la acest moment, are cele mai mici prețuri la gigacalorie, când vorbim de responsabilitatea pe care o are administrația locală, este un lucru important că s-a reușit acest lucru. Însă, clar avem nevoie de ajutor guvernamental și de o decizie corectă. Din păcate, în România, am văzut foarte multe bâlbâieli, disfuncționalități de la comunicarea între cei care sunt în majoritatea parlamentară, instituțiile care sunt responsabile cu monitorizarea, reglementarea și sancționarea celor care, în final, nu respectă economia de piață. PMP a zis de multe ori că, dacă s-ar fi luat măsurile corecte când a început prima evadare din normal a prețurilor la energie și la gaz, am fi fost în altă direcție”, a zis Petru Movilă.

Petru Movilă (PMP), la interviurile DC News

Citește și...

Petru Movilă, preşedintele PMP Iaşi, despre Schengen:

„Încă din 2010, România îndeplinește toate condițiile de intrare în Spațiul Schengen. Frontierele României au fost asigurate tehnic cu cele mai bune echipamente și sisteme de protecție și s-a văzut foarte clar că a rezistat de-a lungul timpului valurilor de emigranți. În situația războiului din Ucraina, cetățenii care au plecat din zona de război au trecut doar prin punctele special amenajate de statul român, în comparație cu țări din Mediterana (Italia, Grecia, Franța), frontiere care sunt străpunse zilnic de vase de emigranți care vin din Nordul Africii.

România este tratată ca o țară de rangul al doilea, iar diplomația românească, începând cu președintele Iohannis, prim-ministrul, ministrul de externe, europarlamentarii și cei doi președinți ai Camerei Deputaților și Senatului trebuie să stabilească o strategie clară și trebuie să se impună astfel încât, votul Olandei să fie favorabil și să nu existe niciun vot împotrivă... De asemenea, este foarte important de spus că celebrul MCV (Mecanism de Cooperare și Verificare) trebuie să aibă observații clare din partea Comisiei Europene, care sunt problemele pe care România trebuie să le rezolve în sistemul de justiție.

În raport cu celelalte țări ale Uniunii Europene, România stă mult mai bine la multe capitole. Corupția pe fonduri europene, pe alte proceduri este mult mai mică decât în unele țări europene. Aderarea României la Spațiul Schengen este o necesitate tehnică, economică, dar și de principiu, în modul în care România este tratată în raport cu alte țări din Uniunea Europeană”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News