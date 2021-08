Pensia funcționarilor UE bagă Senatul în ședință. Marius Tudor, consilier PE, calcul pentru DCNews. Rezultatul: 3.662,35 euro/LUNĂ

Biroul permanent al Senatului va convoca plenul în sesiune extraordinară pentru OUG referitoare la drepturile la pensie ale funcționarilor UE. În acest context, DC NEWS l-a contactat pe Marius Tudor, consilier în PE, care ne-a explicat cum vor fi calculate pensiile, cine va avea dreptul la ele, dar și care este vârsta de pensionare a funcționarilor UE.

"Pentru a avea dreptul la pensie plătită de instituțiile UE, un funcționar public trebuie să fi realizat cel puțin 10 ani de activitate în cadrul instituțiilor sau să fi atins vârsta normală de pensionare în timp ce încă lucrează în cadrul instituțiilor. Dacă un salariat părăsește instituțiile UE după ce a terminat 10 ani de serviciu activ ca funcționar, membru temporar al personalului, asistent parlamentar acreditat sau membru al personalului contractual, dar nu a atins încă vârsta normală de pensionare sau vârsta minimă de pensionare, își păstrează drepturile de pensionare pe care le-a acumulat în instituții. Apoi, după ce atinge vârsta normală de pensionare sau cea minimă pentru pensionarea anticipată, poate completa cererea de pensionare." a precizat Marius Tudor.

"Noul statut al personalului, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014, a modificat vârsta de pensionare și a introdus măsuri tranzitorii pentru personalul care și-a asumat atribuțiile înainte de această dată. Vârsta de pensionare este de 60 de ani pentru funcționarii și membrii personalului temporar care aveau 50 de ani sau mai mult la 1 mai 2004 sau care au îndeplinit cel puțin 20 de ani de serviciu activ până la acea dată.



Funcționarii, personalul temporar, asistenții parlamentari acreditați și personalul contractual care aveau vârsta sub 35 de ani la 1 mai 2014 și care și-au preluat sarcinile înainte de 1 ianuarie 2014 au dreptul la pensie la vârsta de 65 de ani. Funcționarii, personalul temporar, asistenții parlamentari acreditați și personalul contractual care și-au preluat funcțiile de la 1 ianuarie 2014 au dreptul la pensie la vârsta de 66 de ani." a mai explicat el.

Cum se calculează pensia funcționarilor UE





”Calculul pensiei ține cont de: numărul de ani pensionabili în instituțiile europene și numărul de ani de pensie care rezultă din orice transfer de drepturi de pensie în sistemul de pensii al UE.

"Drepturile totale la pensie sunt calculate pe baza salariului de bază final. Se consideră că salariul de bază final se plătește în ultimul grad în care funcționarul sau alt membru al personalului a fost clasificat cel puțin un an, la ultima etapă în care a fost clasificat cel puțin o lună. Pentru cei care, la un moment dat în carieră, au primit un salariu de bază mai mare decât cel folosit pentru calcularea pensiei, se efectuează un calcul proporțional, astfel încât salariul de bază mai mare (de exemplu, primit într-o detașare la cabinetul președintelui sau la un grup) se ia în considerare la calcularea pensiei. Pensia maximă este stabilită la 70% din salariul de bază final în ultima clasă (grad) în care funcționarul sau alt membru al personalului a fost clasificat cel puțin un an.



Exemplu de calcul:



Un funcționar public încadrat in grupa AD 5 primește un salariu de bază de 4.883 euro pe lună.



Pensia maximă la care are dreptul este:



4.883 euro x 75% = 3.662,25 euro.", a spus Marius Tudor.