Data publicării: 18:16 30 Sep 2025

Pariul lui Nicușor Dan privind aderarea Republicii Moldova la UE
Autor: Iulia Horovei

nicusor dan maia sandu Sursa foto: Agerpres
 

Președintele României pariază că Republica Moldova va deveni curând membră a Uniunii Europene.

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Timișoara, că ar fi dispus să parieze că Republica Moldova va deveni membră a Uniunii Europene în următorii trei ani, având în vedere atât voința internă a țării, cât și sprijinul din partea statelor europene pentru o integrare cât mai rapidă.

Nicușor Dan, convins că Moldova va adera curând la UE

Prezent la Conferința „Europa la răscruce - Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun” de la Timișoara, care a inclus o sesiune de întrebări pentru Nicușor Dan moderată de primarul Dominic Fritz, președintele a fost întrebat dacă e de părere că Moldova e pregătită să adere la UE.

„Da, eu sunt convins, aș paria că în trei ani de acum Moldova va fi membră a Uniunii Europene. Pentru că, dincolo de toate dificultățile prin care țara trece, cea mai evidentă, flagrantă fiind prețul la gaz, care a crescut de cinci, șase, șapte ori, din cauza poziției foarte clare pe care a avut-o față de Rusia, administrația și mare parte din cetățeni susțin parcursul european și în acest ciclu, care înseamnă președinte plus Parlament patru ani, Moldova va face tot ce ține de ea ca să intre în Uniunea Europeană. Și, pe de altă parte, în cadrul Uniunii Europene există unanimitate pentru ca Moldova să intre, dacă îndeplinește condițiile”, a răspuns președintele.

România, dispusă să ajute Moldova

El a subliniat că în procesul de aderare contează ajutorul României, dar în plan diplomatic țara vecină ar mai putea avea nevoie de ajutor doar în chestiuni punctuale, „pentru că există voința la nivelul Uniunii ca Moldova să devină membru”.

„Pe multe alte lucruri, cum ar fi securitatea cibernetică, acolo România este, în mod transparent, în acord cu partenerii săi, la rugămintea autorităților din Moldova, România este prezentă și a fost inclusiv în săptămânile și lunile de dinainte de alegeri”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele a declarat că ori de câte ori ni se va solicita ajutorul pe subiecte precum pre-aderarea, post-aderarea și fondurilor europene, specialiștii din țara noastră vor lucra cu autoritățile din Republica Moldova.

Investiții rusești mai mari la alegerile parlamentare decât la prezidențialele din Moldova

Nicușor Dan a fost întrebat și despre rezultatul alegerilor din Moldova și cum le-a primit. El a răspuns că alegerile din țara vecină sunt „o chestiune foarte serioasă”.

„Vă mărturisesc că le-am urmărit toată ziua, am dat și niște mesaje pentru cetățenii basarabeni din România, insist pe această terminologie. (...) Bineînțeles că rezultatul este absolut încurajator. Știți că am fost de câteva ori în Republica Moldova în intervalul ăsta și îngrijorările erau mari.

Am avut campania pentru prezidențiale și referendumul din 2024, în care estimările au fost că 80.000, poate chiar 100.000 de voturi, au fost cumpărate de rețeaua Șor. Banii pe care Rusia i-a investit în campania asta au fost mult mai mulți decât în 2024 și cu o lună și jumătate - două înainte autoritățile au văzut că rețele importante, inclusiv a CEC-ului, fuseseră penetrate de către cineva, se suspectează Rusia, și atunci a fost o cursă contra-cronometru ca infrastructura de bază pentru alegeri să fie repusă în funcțiune”, a mai declarat președintele.

El a arătat cât de grav ar fi fost ca țara vecină să ajungă sub influența rușilor.

„Vă gândiți ce ar fi însemnat, dacă vorbim numai de zona de securitate, ce ar fi însemnat ca Rusia să poată să își completeze, să își aducă, să schimbe trupele pe care le are în Transnistria... Ce presiune ar fi fost asta și pe Moldova, și pe România, și pe Ucraina!", a mai spus Dan.

S-a pregătit mai bine Moldova decât România?

Întrebat de ce Moldova a reușit să se apere mai bine decât România de atacurile hibride ale Rusiei, Nicușor Dan a spus că țara vecină „a fost prevenită”.

„Oamenii se așteptau în 2024 ca Rusia să încerce să influențeze alegerile și mai ales referendumul. (...) Pe scurt, Republica Moldova era prevenită, acolo unde au simțit că nu au resurse, au cerut ajutorul țărilor europene și l-au primit”, a declarat Dan.

În schimb, el a spus că România a fost „prinsă pe picior greșit” din cauza amplorii și vitezei tehnologice a operațiunii desfășurate în favoarea lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2024, potrivit Agerpres.

