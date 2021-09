Orban încearcă stingerea conflictului din coaliţie. Reforme în justiţie şi tăierea pensiilor speciale, promisiuni / Foto: Captură video Realitatea Plus

Ludovic Orban a spus ce s-a discutat în ședința BPN al PNL. Acesta a părut că încearcă să stingă conflictul din coaliție, vorbind despre reforme în justiție și tăierea pensiilor speciale ca find proiecte legislative prioritare pentru actuala sesiune parlamentară. Totul în contextul în care situația din coaliție este din nou tensionată, de această dată pentru că Florin Cîțu l-a demis pe Stelian Ion din funcția de ministru al Justiției, iar USR PLUS amenință cu moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu.

"Am discutat despre proiectul de lege privind cumulul pensiei cu salariul care a fost înaintat de Guvern și a fost stabilit ca o prioritate. Tot în cadrul discuțiilor am stabilit ca o prioritate pentru această sesiune parlamentară, finalizarea și intrarea în dezbatere a proiectelor legislative de desființare a pensiilor speciale sau de aducere cât mai aproape de principiul contributivității a pensiilor speciale care sunt aflate în plată astăzi. Sigur că am discutat despre subiecte extrem de importante în toate domeniile de activitate. Reforma în domeniul justiției rămâne o prioritate și îmi exprim convingerea că vom găsi cât mai curând posibil o soluție pentru a putea desființa secția specială și de asemenea pentru a îmbunătăți legile justiției, Codul Penal și Codul de Procedură Penală.", a spus Ludovic Orban în cadrul unei conferințe de presă.

Orban: Prioritatea ZERO

"Legea consumatorului vulnerabil este prioritate zero pentru PNL. proiectul de lege se află în dezbaterea Camerei Deputaților, după ce a fost adoptat de Senat. Asupra proiectului vor surveni câteva propuneri de îmbunătățire, care vor veni din partea guvernului și care vor fi susținute la dezbaterea în comisiile de specialitate, astfel încât să putem asigura o protecție cât mai bună către persoanele care au venituri mici și care se confruntă cu o creștere a facturilor la energie. Obiectivul este de a compensa practic cât mai mult din această factură prin intermediul sprijinului pe care îl vom acorda acestor familii.", a mai spus Ludovic Orban.

