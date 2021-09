Cîţu cere demisia miniştrilor USR-PLUS, dacă depun moţiune de cenzură

Florin Cîțu a reacționat în ceea ce privește depunerea moțiunii de cenzură din partea USR PLUS.

Chirieac: PSD merge la alegeri anticipate. Dezastrul făcut de Cîțu e mare, oamenii încep să înțeleagă

Premierul Florin Cîțu a fost întrebat dacă va remania miniștrii USR PLUS dacă vor depune moțiunea de cenzură împotriva sa.

"Eu cred că în România, astăzi, mai avem onoare. Și atunci, în momentul în care toți am ieșit în stradă împotriva lui Liviu Dragnea care și-a dat jos propriul Guvern, atunci când depui o moțiune împotriva propriului Guvern, poate că o demisie de onoare trebuie", a declarat Florin Cîțu, în cadrul conferinței de presă.

USR PLUS a votat, joi, moțiunea de cenzură

"Cele 80 de voturi ale USR PLUS care au ajutat la formarea actualei majorități sunt astăzi semnături pe moțiunea de cenzură pe care am anunțat-o aseară după demiterea abuzivă și lipsită de temei a ministrului Stelian Ion.

Îi invităm alături de noi pe toți parlamentarii responsabili și interesați ca această criză politică declanșată de un prim-ministru iresponsabil să dureze cât mai puțin. Cerem celorlalte forțe politice să nu intre în tergiversări și jocuri politicianiste, să depunem și să votăm urgent moțiunea.

E momentul să vedem dacă discursul se transpune în fapte.

Florin Cîțu trebuie să plece.

Este o moțiune necesară și poate fi evitată doar dacă Florin Cîțu își dă demisia de onoare sau coalția îi retrage sprijinul politic", se arată într-o postare a USR PLUS, pe pagina de Facebook.

