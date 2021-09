Barna şi Ghinea, făcuţi praf în moţiunea AUR, pe care USR-PLUS vrea să o semneze

"Dacă Florin Cîţu se agaţă de scaun, aşa cum l-am pus în Parlament, îl vom da jos tot în Parlament. Am discutat cu toate partidele politice despre o eventuală moţiune. USR-PLUS are 80 de parlamentari. Am discutat cu cei de la AUR pentru a vedea dacă avem o variantă de a strânge semnăturile. Cu cei de la AUR avem 122 de semnături, deci putem depune o moţiune de cenzură, rămâne să discutăm de text. Sper să nu ajungem aici, dar depinde de maturitatea lui Florin Cîţu", a declarat Ionuţ Moşteanu joi, 2 septembrie 2021.

Cu toate astea, AUR a transmis presei un text al moţiunii de cenzură, iar printre cei criticaţi se află doi lideri importanţi ai USR-PLUS, membri în Guvern: Dan Barna şi Cristian Ghinea.

"Una dintre politicile guvernului Cîțu cu cele mai grave urmări este îndatorarea țării la dimensiuni istorice, cum nu s-a mai întâmplat în ultimii 30 de ani. Inconștiența cu care premierul Cîțu împrumută sume uriașe, lună de lună, zi de zi și oră de oră, intră în zona penală cea mai gravă, a atentatului la siguranța națională.

În mai puțin de doi ani, guvernul Cîțu-Barna-Kelemen a angajat o treime din toată datoria publică acumulată din 1990 încoace. Jumătate din PIB, adică peste 120 miliarde euro, a ajuns să fie datorie", se arată în textul moţiunii.

Ghinea, "un mare ZERO"

"Care sunt rezultatele la 9 luni de la data începerii exercițiului financiar?

ZERO, un mare și rotund ZERO, așa cum îi este caracteristic d-lui Ghinea.

Până în prezent, domnul ministru Ghinea nu a transmis la Bruxelles nici măcar un singur program operațional pentru 2021-2027! (...) Cât cinism ați putut avea, d-le Ghinea, ca să ignorați aproape un an întreg cererile de finanțare depuse de autoritățile locale și de unitățile de învățământ din toată țara pentru achiziția de materiale de protecție anti-covid19 pentru dotarea școlilor și grădinițelor? Dl. Ghinea nu a binevoit să asigure finanțare pentru echiparea corespunzătoare a școlilor cu materiale de protecție, iar noul an școlar începe tot sub semnul incertitudinii și al „scenariilor” inventate de niște minți înguste", mai transmit cei de la AUR.

USR-PLUS anunţă alt text

„Toți parlamentarii sunt solidari, am lista cu cele 80 de semnături pentru depunerea moțiunii. Am lucrat pe textul moțiunii, am trimis o propunee de text către George Simion, lucrăm în continuare, așteptăm să vedem ce observații mai sunt și în cursul acestei după-amieze vom avea textul finalizat”, a declarat Ionuț Moșteanu.