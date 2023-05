Marcel Ciolacu, "un bărbat îmbrăcat foarte bine". Adina Buzatu: Arată impecabil! Cu așa ceva nu dai niciodată greș

"Îmi place foarte mult Marcel Ciolacu! Trebuie să recunosc că este un bărbat îmbrăcat foarte bine. Știe să aleagă hainele. Un costum negru, o cămașă albă, superbă, o cravată neagră. Arată impecabil! Cu așa ceva nu dai niciodată greș. Din ceea ce văd și observ în ultima vreme, pot afirma că, în general, din ce în ce mai mulți bărbați se îmbracă bine și în politică. Și nu numai în politică”, a spus Adina Buzatu, recent, pentru click.ro, la un eveniment monden unde se afla și Marcel Ciolacu.

"Mă bucur că a asimilat rochiile și fustele care depășesc și acoperă genunchiul"

"Mantoul care acoperă rochia este, la fel, din brocard, sunt culori frumoase. Pantoful este unul ok, nu a dat greș cu el. În ceea ce privește rochia ,cred că trebuia puțin mai cambrată. Acele pliuri care se văd ar fi trebuit mult mai atent lucrate, sau poate simplul fapt că a fost închis mantoul arată acest aspect șifonat. Prima doamnă nu are cercei, are o cruciuliță. Comentabilă această alegere. Nu punem la o apariție pe care o avem la Casa Regală un lănțișor cu cruciuliță.

La fel, geanta cu lanț nu este o alegere bună. Trebuia să opteze pentru un clutch, așa cum are Principesa Margareta. În momentul în care faci o poză cu geanta cu lanț, îți va "sugruma" umărul și îl va deforma, ceea ce a și făcut în cazul de față. Mă bucur, însă, că prima doamnă a asimilat rochiile și fustele care depășesc și acoperă genunchiul”, a spus Cătălin Botezatu pentru unica.ro.

"Cuplul prezidențial ar trebui consiliat"

"Președintele are o ținută clasică. Putea să poarte un smoking, tuxedo sau o redingotă, dar poate nu e stilul lui. Alura, statura lui Klaus Iohannis permiteau această alegere, pentru că ar fi arătat impecabil. S-a îmbrăcat ca la o întâlnire cu niște șefi de stat, o apariție comună, dar clean. Pantalonul este puțin cam larg. Avem un cuplu prezidențial frumos, dar ar trebui să fie consiliat”, a mai spus acesta.

