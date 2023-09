Marcel Ciolacu nu vrea USL 2, dar este deschis pentru o alianță cu PNL. Chirieac: Aici este nuanța pe care a vrut să o sublinieze

„Eu nu îmi doresc USL 2. Haideți să vorbim politic, USL-ul s-a creat pentru că exista un dușman, acel dușman se numea Traian Băsescu. Eu nu am dușmani în politică, eu am adversari în politică și colegii mai la fel. Exclud un USL, asta încerc să vă explic” a precizat Marcel Ciolacu.

Este posibilă o alianța PSD-PNL?

„Nu pot să vă confirm sau să vă infirm dacă rămâne ceva valabil ce nu am decis. Vă pot spune de ceva când am decis dacă rămâne sau nu valabil dar de obicei și apropiații mei cunosc, inclusiv adversarii politici, că eu când promit ceva și am stabilit ceva așa rămâne, la fel ca la Timiș și Timișoara. Dacă cele două mari partide găsesc niște personalități și un proiect local important pe care să îl susținem și pe care nu trebuie să îl accept eu, Paul Stănescu, Sorin Grindeanu, ca și conducerea partidului, pe care îl acceptați dumneavoastră, locuitorii din Timiș și Timișoara, atunci eu sunt total deschis. Momentan, avem europarlamentare, primele alegeri” a mai precizat premierul României, Marcel Ciolacu.

Ce a subliniat Marcel Ciolacu, nuanță importantă

„Aici este o nuanță foarte importantă, a spus premierul Marcel Ciolacu. USL 1 a fost creat pentru a se opune autoritarismului lui Traian Băsescu care își băga cu statul paralel adversarii politici la pușcărie. Ce vă spune acum Marcel Ciolacu este că nu are, în momentul ăsta, inamici, ci are competitori politici. O coaliție PSD-PNL ar avea ca scop acum dezvoltarea României, nu opoziția față de un personaj politic care a căpătat enorm de multă putere, mult mai multă de cât îi dădea voie Constituția la vremea respectivă. Aici este nuanța pe care a vrut să o sublinieze Marcel Ciolacu” a spus analistul politic, Bogdan Chirieac, în direct pentru emisiunea Breaking News de la Realitatea.

Acest articol reprezintă o opinie.