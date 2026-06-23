Ludovic Orban îl somează pe Nicușor Dan să nu mai „comită încă o gafă”

Sursa: Agerpres

Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, susține că desemnarea liderului PSD, Sorin Grindeanu, pentru funcția de prim-ministru ar reprezenta o nouă greșeală politică din partea președintelui Nicușor Dan. Într-o postare publicată pe Facebook, Orban a afirmat că actualul context politic impune o altă soluție pentru formarea Executivului și consideră că mandatul nu ar trebui să revină Partidului Social Democrat.

Liderul Forța Dreptei a susținut că PSD nu mai poate revendica dreptul de a propune un nou premier după două tentative nereușite de a obține sprijin parlamentar.

„Sub nicio formă Grindeanu. Grindeanu trebuia desemnat imediat după adoptarea moţiunii de cenzură. Acum, ar fi o nouă greşeală gravă a lui Nicuşor Dan dacă îi dă mandat preşedintelui PSD. Atât Guvernul Tomac, cât şi Guvernul Veştea au fost, de fapt, guverne PSD. Şi ambele au eşuat. Tomac şi-a depus mandatul şi Guvernul Veştea a fost respins de Parlament.

Adică, PSD este cel care a eşuat de două ori în tentativa de a obţine majoritate pentru două propuneri de prim-ministru asumate şi susţinute doar de PSD. Deci, PSD nu are cum să mai primească şi a treia oară mandat de la preşedinte, după ce s-a văzut clar că nu poate obţine majoritate în Parlament”, a scris Ludovic Orban pe pagina de Facebook.

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Critici dure la adresa liderului PSD

În același mesaj, Ludovic Orban a formulat o serie de acuzații la adresa lui Sorin Grindeanu, despre care afirmă că și-a pierdut susținerea atât în interiorul partidului, cât și în relația cu celelalte formațiuni politice.

„Grindeanu este un lider politic aproape de faliment, care nu are susţinere publică, având o cotă de încredere aproape de... genunchiul broaştei. Nici în PSD, Grindeanu nu mai este dorit şi susţinut. Iar acţiunile lui Grindeanu din ultimele luni l-au transformat într-un lider nefrecventabil pentru toate celelalte partide politice din Parlament. A trădat partenerii de coaliţie, depunând moţiune de cenzură împreună cu AUR contra Guvernului din care făcea parte. A complotat şi a alimentat trădările din PNL. A exclus USR din orice formulă de guvernare. A încercat să spargă AUR prin racolarea de parlamentari la bucată cu orice... preţ.

Niciun partid parlamentar nu îl mai acceptă pe Grindeanu nici măcar ca partener de dialog. Grindeanu a mai fost premier şi a demonstrat clar că nu are pregătirea, cunoştinţele şi calităţile necesare pentru a conduce un guvern. Partenerii noştri de la nivel internaţional nu au încredere în Grindeanu şi în PSD. Evaluările agenţiilor de rating arată foarte explicit această neîncredere”, a arătat el.

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Apel către președinte pentru un guvern minoritar

Ludovic Orban consideră că cea mai potrivită variantă pentru depășirea blocajului politic este formarea unui guvern minoritar susținut de PNL, USR și UDMR.

Totodată, acesta îi solicită șefului statului să transmită un mesaj ferm parlamentarilor privind posibilitatea declanșării alegerilor anticipate în cazul unui nou eșec la votul de învestitură.

„Ca atare, domnule preşedinte, vă somez să nu mai comiteţi încă o gafă, care, cu siguranţă, va prelungi şi adânci criza. Nu îl desemnaţi premier pe Grindeanu! Opinia mea este că singura soluţie decentă pe care o mai aveţi la dispoziţie este să desemnaţi un premier susţinut de PNL, USR şi UDMR, care să se ducă în faţa Parlamentului cu un Guvern minoritar reformist. Şi să le transmiteţi clar parlamentarilor că, dacă nu votează Guvernul, fiind al doilea Guvern care este respins de Parlament, veţi dizolva Parlamentul conform prevederilor constituţionale şi veţi declanşa, astfel, alegeri parlamentare anticipate”, i-a transmis Ludovic Orban preşedintelui Nicuşor Dan.